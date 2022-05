Open Day carta d’identità elettronica a Roma 28 e 29 maggio: gli orari e l’elenco dei municipi Sabato 28 e domenica 29 maggio sono previsti gli Open Day per richiedere la carta d’identità elettronica a Roma nei municipi e negli ex pit.

A cura di Natascia Grbic

Sabato 28 e 29 maggio si terrà un nuovo Open Day per richiedere la carta d'identità elettronica a Roma. Il documento potrà essere chiesto negli uffici anagrafici del III, VI, VII, X, XV municipio e nei tre ex punti d'informazione turistici al centro della capitale (piazza di Santa Maria Maggiore, piazza delle Cinque Lune e piazza Sonnino). Le prenotazioni per richiedere la carta d'identità elettronica aprono oggi alle 9 e saranno aperte fino a esaurimento posti. Sabato 29 maggio è possibile richiedere il documento nei municipi e nei punti di informazione turistica, mentre domenica saranno aperti solo gli ex pit. Per prenotarsi bisogna collegarsi al sito del ministero dell'interno e inserire i propri dati. All'appuntamento bisognerà portare con sé il ticket di prenotazione all’Open Day, la fototessera, una carta di pagamento elettronico e il vecchio documento.

Gli indirizzi e gli orari dei municipi e degli ex pit

Municipio III: la sede di Via Fracchia 45 sarà aperta sabato 28 maggio dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Municipio VI: la sede di Via Duilio Cambellotti sarà aperta sabato 28 maggio dalle ore 8.30 alle ore 16.30 Municipio VII: la sede di Piazza Cinecittà 11 sarà aperta sabato 28 maggio dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Municipio X: la sede di Piazza Capelvenere 13 (Acilia) sarà aperta sabato 28 maggio dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Municipio XV: la sede di Via Enrico Bassano 10 – La Storta sarà aperta sabato 28 maggio dalle ore 8.30 alle ore 16.00

Gli ex pit di piazza di Santa Maria Maggiore, piazza delle Cinque Lune e piazza Sonnino saranno aperti sabato 28 maggio dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e domenica 29 maggio dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Catarci: "Disponibili 700 appuntamenti per Cie"

"Saranno oltre 700 le carte d’identità elettroniche di cui i cittadini potranno fare richiesta, previa prenotazione, nell’Open Day del prossimo weekend – ha dichiarato Andrea Catarci, assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti – Grazie all’impegno costante e sinergico dei Municipi e del personale anagrafico, l’Amministrazione è al lavoro per garantire ulteriori aperture straordinarie nelle prossime settimane e per rendere più efficienti i canali ordinari. Inoltre, si ringraziano il Vice sindaco della Città Metropolitana Pierluigi Sanna e il Comune di Anticoli Corrado che sabato 28 maggio, in ottica di collaborazione con Roma Capitale e di incentivo all’afflusso turistico e alla valorizzazione dei territori intorno a Roma, aprirà anche il proprio ufficio anagrafico ai cittadini romani previa prenotazione il giorno precedente”.