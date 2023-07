Omicidio Thomas Bricca, gli inquirenti: “Mattia Toson ha sparato, ucciso per pura fatalità” L’omicidio del 19enne Thomas Bricca per gli inquirenti è da attribuire ad una “pura fatalità” perché il bersaglio era l’amico Omar. Dalle indagini è emerso che Mattia Toson ha sparato e il padre Roberto guidava lo scooter.

A cura di Alessia Rabbai

Alla base dell'omicidio di Thomas Bricca c'è uno scambio di persona, non c'entrava nulla nelle dinamiche che hanno portato alla sparatoria. Ad esserne ormai convinti gli inquirenti che hanno condotto le indagini, che hanno portato all'arresto di Mattia Toson, ventuno anni e di suo padre Roberto, quarantasette anni. Scattata la misura di custodia cautelare per omicidio in concorso, entrambi sono assistiti dagli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia. Dovranno rispondere dell'accusa formulata dalla Procura, di aver esploso due colpi d'arma da fuoco contro Thomas Bricca, uno dei quali alla fronte, provocandone la morte, mentre il 30 gennaio scorso erano a bordo di un uno scooter Yamaha T-Max.

Incerto il movente: "interessi contrapposti"

Sul movente si è parlato fin dai primi momenti di droga, gli inquirenti hanno accertato che tra i Toson e Haoudi ci fossero "interessi contrapposti", ma che non ci siano almeno per ora elementi concreti per definire altro. A disporre la misura di custodia cautelare il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Frosinone Antonello Bracaglia Morante. Sull'arresto di padre e figlio stamattina si è svolta una conferenza stampa nel Palazzo di Giustizia di Frosinone in occasione della quale il sindaco Maurizio Cianfrocca ha annunciato che il Comune di Alatri si costituirà parte civile nel procedimento.

Mattia ha sparato a Thomas convinto che fosse l'amico Omar

Per il procuratore capo di Frosinone Antonio Guerriero, Thomas Bricca è stato ucciso per una "pura fatalità", perché la sera del 30 gennaio Thomas Bricca indossava un giubbotto di colore bianco, uguale a quello indossato dal suo amico Omar Haoudi, che era il vero obiettivo". Secondo quanto si legge nel testo dell'ordinanza Toson padre al momento dei fatti era alla guida dello scooter indossava un casco integrale di colore nero, mentre suo figlio Mattia, che viaggiava come passeggero con un casco integrale bianco e hanno raggiunto il parcheggio in località ‘Girone' ad Alatri.

Mattia ha premuto il grilletto e il proiettile lo ha raggiunto da una distanza di 19 metri. I due indagati avrebbero agito "a seguito di un affronto che minava la loro credibilità, e quindi – spiega il procuratore Guerriero – decidono un'azione cruenta in modo che facesse da monito per tutti". Convinti che Thomas fosse Omar Mattia ha premuto il grilletto. A tardare gli arresti che arrivano a ben sei mesi dall'omicidio, chiarisce Guerriero, è stata "la complessità delle indagini, che ha dilatato i tempi". In particolare al contenuto dei telefoni. Contenuto che "non è stato decisivo, ma che è stato importante per mettere tutto in relazione".

Mattia e Roberto Toson non erano dove hanno dichiarato

A rendere ancora più complesse le indagini sull'omicidio di Thomas Bricca sono state le versioni dei due indagati, che hanno fornito delle dichiarazioni non vere agli investigatori. "Siamo giunti alla conclusione che Mattia e Roberto Toson al momento del delitto non erano alla festa di compleanno, dove avevano dichiarato di essere" ha spiegato in conferenza stampa il colonnello Alfonso Pannone, comandante provinciale dei carabinieri di Frosinone, parlando delle indagini che sono state condotte con centinaia di intercettazioni ambientali e telefoniche e droni.