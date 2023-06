Com’è morta Michelle Causo, l’autopsia: uccisa con almeno 6 coltellate a collo, addome e schiena Almeno sei coltellate a collo, addome e schiena hanno ucciso Michelle Maria Causo. I primi risultati dell’autopsia svolta oggi.

A cura di Alessia Rabbai

Ad uccidere Michelle Maria Causo sono state ferite d'arma da taglio al collo, all'addome e alla schiena. È quanto emerso dai primi risultati dell'autopsia svolta venerdì 30 giugno all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Il diciassettenne presunto autore del delitto arrestato con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere, l'avrebbe uccisa a coltellate, usando un coltello da cucina. Oggi il medico legale ha effettuato l'esame autoptico, i cui risultati completi arriveranno nelle prossime settimane. Michelle da quanto emerso finora è stata colpita da almeno sei coltellate.

Michelle Causo uccisa con un coltello da cucina

Michelle Marie Causo è stata uccisa con un coltello da cucina nell'appartamento in cui il conoscente diciassettenne abita in via Dusmet. Gli agenti della Scientifica hanno individuato l'arma del delitto a poche ore dall'accaduto. Il giovane si trova in un centro d'accoglienza, per lunedì si attende l'udienza di convalida dell'arresto. Ancora oscuro il movente, il ragazzo ha parlato di una lite nata per un debito di 30 euro per la cessione di marijuana. Il papà di Michelle e la sua famiglia invece sono convinti che lui abbia tentato un approccio nei suoi confronti e che lei lo abbia respinto.

Michelle Causo trovata morta in un carrello della spesa

Ciò che è ormai noto dalle testimonianze di diversi residenti è che proprio il diciassettenne è stato visto con un sacco nero del tipo di quelli usati per gettare via la spazzatura. In particolare una donna che abita nello stesso palazzo del giovane ha raccontato quanto dichiarato agli inquirenti, ossia che intorno alle 15 del giorno in cui è stato rinvenuto il cadavere di Michelle dentro ad un carrello della spesa in via Stefano Borgia a Primavalle, ha notato il diciassettenne "fermo sotto al palazzo con una sacco nero strappato, dal quale fuoriuscivano vestiti, con aria agitata si guardava intorno, come se aspettasse qualcuno". A dare l'allarme alle forza dell'ordine sono stati dei vicini che lo hanno visto spingere il carrello sporco di sangue. Quando sono arrivati i poliziotti il giovane aveva macchie ematiche addosso e lo hanno arrestato nell'immediatezza del fatto.