Michelle Causo uccisa a Roma, gli amici: “Quel ragazzo è strano, pensa alla vita come a un film” Un compagno di scuola di Michelle Causo descrive così il presunto omicida: “Era strano, stava sempre da solo, metteva le foto con la scacciacani, un po’ gangster, pensava che la vita fosse un film, ma la vita non è un film”.

A cura di Enrico Tata

"Era la mia migliore amica, mi hanno detto che era morta, ma io mi dicevo ‘è impossibile'. Su internet ho scoperto che era vero e sono rimasta sotto shock", racconta una compagna di scuola di Michelle Causo, uccisa ieri a Roma e trovata morta all'interno di un carrello della spesa.

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio. La ragazza, 17 anni anche lei, è stata uccisa con un coltello da cucina e poi il cadavere è stato chiuso in un sacco e gettato vicino a dei cassonetti in via Stefano Borgia, a Primavalle, periferia di Roma. Quando il giovane è stato fermato, aveva ancora le scarpe sporche di sangue. Lunedì comparirà davanti al gip per l'interrogatorio di convalida. Sulle sue responsabilità sembrano non esserci dubbi.

Sui social ha più di 10mila follower e in un video diceva: "Ti ho dato un amore che nessun altro ti poteva dare ma non lo capisci e tutto quello che stai facendo dopo tutto questo lo capirai solo un giorno, un giorno in cui ti renderai conto di quanto faccia schifo il mondo lì fuori"

Un ragazzo che frequenta la stessa scuola di Michelle racconta: "Era strano, stava sempre da solo, metteva le foto con la scacciacani, un po' gangster, pensava che la vita fosse un film, ma la vita non è un film. Non c'è mai stato amore tra di loro, non è mai stata incinta, non c'era alcuna relazione tra di loro, ma solo amicizia. Era una bravissima ragazza, non è giusto quello che è successo. Sorrideva sempre, non ti mostrava i problemi".

Domani è un programma una fiaccolata organizzata dal liceo Gassman, la scuola di Michelle: "Siamo sconvolti, professori e alunni. Siamo tutti sotto schock per quello che è successo a Michelle. Ho sentito i rappresentanti degli studenti. Siamo tutti d'accordo che per lei organizzeremo una fiaccolata. Una marcia che partirà dalla scuola e sarà in sua memoria e contro la violenza", ha dichiarato all'agenzia LaPresse Vincenzo Lenzoni, il preside della scuola romana.