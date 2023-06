Trovato il cadavere di una donna in un cassonetto di Primavalle Macabro rinvenimento in via Stefano Borgia a Primavalle, dov’è stato rinvenuto il cadavere di una donna.

A cura di Alessia Rabbai

Il cadavere di una donna è stato trovato in un cassonetto in via Stefano Borgia in zona Primavalle a Roma. La strada è stata chiusa per rendere possibile le operazioni delle forze dell'ordine. Il rinvenimento è stato segnalato alle ore 15.00 di oggi, mercoledì 28 giugno. Da quanto si apprende il sacco con dentro il corpo si trovava all'interno di un carrello della spesa. A contattare le forze dell'ordine è stato un passante, che ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto è al lavoro la Scientifica e la Squadra Mobile della Polizia di Stato. Non ha ancora un nome e un cognome il corpo della donna, e non è stato ancora reso noto lo stato di ritrovamento del cadavere.

"Stavo andando in un negozio d'infissi che sta proprio qua, su via Borgia, quando ho visto la polizia che metteva il nastro bianco e rosso a chiudere la strada – racconta un ragazzo a Fanpage.it – Mi hanno detto ‘è meglio che fai il giro da dietro', ho fatto il giro e ho visto persone che piangevano a quel punto ho chiesto cosa fosse successo e mi è stato risposto che avevano fatto a pezzi in un ragazza ed era stata ritrovata in un sacco nero all'interno di un carrello della spesa".