Omicidio Roma, lunedì l’interrogatorio di convalida per 17enne: “Michelle ha provato a difendersi” Si tiene lunedì prossimo, 3 luglio 2023, l’interrogatorio di convalida nei confronti del ragazzo di 17 anni fermato per l’omicidio di Michelle Causo, ritrovata priva di vita a Primavalle.

A cura di Beatrice Tominic

Michelle Causo, la 17enne romana trovata morta in un carrello della spesa a Primavalle (Frame da TikTok)

È stato programmato per lunedì prossimo l'interrogatorio di convalida dell'arresto del ragazzo di diciassette anni che arrestato per l'omicidio della diciassettenne Michelle Causo, uccisa a Primavalle nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 giugno e rinvenuta su un carrello per la spesa, coperta da sacchi neri.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sarebbe stata uccisa con numerose coltellate, mentre provava a difendersi dal suo aggressore, un ragazzo che vive nella stessa zona, nato a Roma da genitori originari dello Sri Lanka. Contrariamente a quanto ipotizzato subito dopo il ritrovamento del corpo della ragazza, il diciassettenne arrestato non è il fidanzato della ragazza, ma un suo amico. Il diciassettenne è stato fermato poco dopo il ritrovamento del corpo e interrogato dagli inquirenti.

La testimonianza dei vicini di casa: "Il ragazzo era agitato"

Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa del ragazzo che lo hanno incontrato davanti all'ingresso di casa. Loro stavano rientrando dopo una passeggiata. Lui invece stava uscendo, trascinando il carrello della spesa coperto dalle buste che sembravano pesanti. Il diciassettenne era in stato di agitazione ed era sudato, forse per il peso di ciò che trasportava. Uno dei due vicini gli ha chiesto se avesse bisogno di aiuto, ma ha risposto di no. I due, però, si sono insospettiti e hanno chiamato la polizia, arrivata sul luogo poco dopo.

L'arrivo della polizia e l'arresto in flagranza di reato

Gli agenti hanno raggiunto in breve tempo via Borgia, dove hanno trovato il ragazzo e lo hanno arrestato in flagranza di reato nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno. Sembra che sui vestiti indossati dal ragazzo ci fossero tracce di sangue. Immediatamente trasportato in commissariato, nella notte si è tenuto un primo interrogatorio durante il quale non ha confessato il delitto.