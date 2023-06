Michelle Causo, chi è la 17enne trovata morta in un carrello della spesa a Primavalle La 17enne trovata morta in un carrello della spesa in via Stefano Borgia in zona Primavalle a Roma è Michelle Maria Causo. Si ipotizza che abbia avuto una lite con il fidanzato, ora in stato di fermo.

A cura di Alessia Rabbai

Michelle Causo, la 17enne romana trovata morta in un carrello della spesa a Primavalle (Frame da TikTok)

È Michelle Maria Causo la ragazza di diciassette anni trovata morta in un carrello della spesa accanto ai cassonetti della spazzatura in via Stefano Borgia in zona Primavalle a Roma mercoledì scorso 28 giugno. Romana, frequentava il liceo psicopedagogico Vittorio Gassman, poco distante dal luogo in cui è stato rinvenuto il suo cadavere. Una giovanissima come tante altre adolescenti della sua età, piena di sogni e di progetti per il futuro, improvvisamente spezzati. La salma, terminate le verifiche sul posto, è stata trasferita in obitorio dove sarà sottoposta ad autopsia. Saranno i risultati degli esami autoptici a chiarire le cause del decesso.

Fermato il fidanzato, l'ipotesi della lite

Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile e della Scientifica, che intorno alle ore 15 di ieri, giunti sul luogo del delitto, hanno transennato la strada con il nastro e hanno svolto i rilievi. Per l'omicidio di Michelle i poliziotti hanno subito fermato il fidanzato, anche lui diciassettenne, originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, che hanno poi ascoltato in Questura. L'ipotesi è Michelle sia stata uccisa dopo una lite. Sul suo corpo da un primo esame sterno sono emerse ferite d'arma bianca, quindi presumibilmente è stata accoltellata. Al momento la sua posizione è al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, si sospetta che l'abbai uccisa e nascosta tra i sacchi neri comunemente utilizzati per la spazzatura e che abbia messo il suo cadavere dentro ad un carrello, dov'è stato poi ritrovato. Il fermo dovrà poi essere convalidato nelle prossime ore.

Un passante ha notato il cadavere in un carrello

A dare l'allarme un passante. La notizia del rinvenimento del corpo senza vita di una ragazza si è diffusa velocemente nel quartiere e nel resto della città. Tanti i cittadini sconvolti che hanno scritto sui social network nei gruppi di zona, per informarsi su cosa fosse successo, se veramente fossero vere le voci che circolavano di una persona trovata morta vicino ai cassonetti. Inizialmente si parlava di una donna, poi nelle ore successive gli investigatori sono risaliti all'identità della vittima.