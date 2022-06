Oggi a Roma ancora un blocco degli ambientalisti sul Gra, automobilisti inferociti li aggrediscono Gli attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato nuovamente il Grande Raccordo Anulare.

A cura di Enrico Tata

Gli attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato nuovamente il Grande Raccordo Anulare di Roma. Tantissimi sono gli automobilisti inferociti scesi dalle loro automobili, che stanno tendando di parlare con i ragazzi seduti al centro della carreggiata. C'è chi dice che deve andare d'urgenza in ospedale, c'è chi ricorda ai ragazzi che c'è un'ambulanza che deve passare, ‘almeno questa corsia liberatela'. E ancora: "Qui c'è gente che rischia il posto di lavoro. Al mio datore di lavoro che dico? Lui mi licenzia e mi dice ‘la prossima volta comprati un motorino'". Oppure: "Devo fare un concorso alle ore 9, devo fare il concorso". E un altro ancora: "Devo prendere l'aereo, vi dovete alzare". Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e il personale dell'Anas. Il blocco è stato attuato intorno alle 8 di oggi, venerdì 24 giugno, sulla corsia interna del Raccordo all'altezza di Capannelle. Il traffico è completamente paralizzato. Grazie all'intervento delle forze dell'ordine, la situazione è tornata alla normalità alle 8.30.

Gli attivisti hanno spiegato le loro ragioni ai microfoni di Fanapage.it: "Sono piuttosto spaventata dalla possibilità che ci sia un futuro invivibile per me e le prossime generazioni un futuro senza cibo e acqua significa violenza. Ci saranno altre guerre, altre migrazioni. È incredibile che i governi non stiano facendo nulla e continuino a investire nel fossile, sapendo che c'è un'emergenza. Lo dicono gli scienziati e lo stiamo vedendo con i nostri occhi. A me fa impressione che non siano spaventati e pensino solo al profitto e non alla vita delle persone". Per questo "infrangiamo determinate leggi per portare alla luce un problema più grande e lo facciamo sempre in maniera non violenta. Crediamo in questa disciplina e pensiamo che sia il modo più diretto per parlare alle persone, includerle e portare a un cambiamento"