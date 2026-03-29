Commemorazione degli anarchici a Roma vietata oggi: camionette della polizia, 60 militanti identificati

Il luogo dell’esplosione. A destra in alto Sara Ardizzone, in basso Alessandro Sandro Mercogliano.

Lo avevano annunciato la scorsa settimana: appuntamento per domenica 29 marzo in via Lemonia per commemorare Sara Ardizzone e Alessandro Sandrone Mercogliano, i due anarchici che hanno perso la vita al Parco degli Acquedotti dopo l'esplosione di una bomba che ha fatto crollare la struttura. I due, secondo quanto ricostruito dalle indagini, si sarebbero trovati sul posto per costruire una bomba. Mentre la stavano ancora maneggiando l'ordigno è scoppiato. Sembra che siano morti sul colpo.

Per commemorare i due, il gruppo anarchico vicino alle vittime ha organizzato due iniziative da svolgersi nei pressi del luogo in cui è avvenuto il terribile incedente. Non appena appreso delle loro intenzioni, il Questore di Roma ha firmato un decreto con cui vietava lo svolgimento di ogni presidio. Per questo fin dalla prima mattina sono arrivati sul posto agenti della polizia con almeno una ventina di camionette e poliziotti a cavallo. Al forte dispiegamento di forze dell'ordine via terra, si è aggiunta la presenza di droni in aria, per sorvolare tutta la zona.

In sessanta a commemorare gli anarchici morti: identificati

Nonostante i divieti, sono circa una sessantina gli anarchici che hanno partecipato all'evento organizzato per oggi in via Lemonia. Si sono ritrovato verso le 9.30 e hanno reso omaggio ai compagni morti al Parco degli Acquedotti. Hanno portato dei fiori, alcuni sono stati legati a un palo. Le attività sono andate avanti davanti allo sguardo di Digos e carabinieri: agenti e militari nel corso dell'iniziativa hanno identificato circa 58 partecipanti militanti anarchici. Nel frattempo resta l'attesa del secondo appuntamento, previsto verso mezzogiorno al parco Modesto di Veglia.

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La commemorazione degli anarchici a Roma

Per ricordarli oggi è stato chiamato un presidio in via Lemonia dal loro gruppo di anarchici. "Per portare un fiore sul luogo in cui hanno perso la vita i compagni", si leggeva nel volantino. E, in seguito, verso mezzogiorno, un secondo appuntamento al Parco Modesto di Veglia, "per l'Anarchia". Non appena arrivata notizia al Questore di Roma, ne ha disposto il completo divieto facendo riferimento all'esigenza di tutelare l'integrità dei luoghi in cui si è consumato l’evento esplosivo ai fini investigativi e al contrasto con i valori della convivenza civile e democratica, attesa l'inclinazione ideologica dell’anarchismo contro l’ordine costituito.