Nuvola di fumo all’Aeroporto di Fiumicino, scatta l’allarme incendio: è soltanto una pizza nel forno

Una pizza cotta troppo e dimenticata nel forno ha fatto scattare l’allarme anti incendio al terminal 3 dell’Aeroporto di Roma Fiumicino.

Una nuvola di fumo al secondo piano del Terminal 3 dell'Aeroporto di Fiumicino ha fatto scattare l'allarme anti incendio. Il motivo? Per fortuna niente di grave. A far partire la sirena d'emergenza, infatti, è stata soltanto una pizza lasciata troppo in forno. Insomma, si è bruciata e ha sprigionato una nuvola di fumo. Nessun danno, nessun problema o disagio per i passeggeri in partenza.

Pizza cotta troppo nel forno, nuvola di fumo all'aeroporto di Fiumicino

Gli uomini del servizio Antincendio di Aeroporti di Roma ha gestito la situazione mentre il sistema automatico di aerazione ha immediatamente disperso la nube di fumo, con la situazione che è tornata alla normalità in pochi minuti.

Viaggiatori allontanati dall'area food del Terminal 3

Il personale di Adr, informa l'azienda, ha comunque allontanato i viaggiatori presenti nella zona food del Terminal 3 e ha delimitato l'area in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco per le verifiche del caso. Nessun dubbio che a far scattare l'allarme sia stata una pizza cotta davvero troppo e probabilmente dimenticata all'interno del forno di uno dei locali della zona ristoranti. Come detto, la situazione è tornata alla normalità in poco tempo.