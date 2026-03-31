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Incendio nel bar del Fiumicino Calcio, è doloso: trovata della benzina, una persona ripresa dalle telecamere

Il bar del centro sportivo Piero Garbaglia del Fiumicino Calcio ha subito un attentato incendiario. Ripresa una persona e trovata della benzina.
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A cura di Alessia Rabbai
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L’attentato incendiario nel bar del Fiumicino Calcio
L’attentato incendiario nel bar del Fiumicino Calcio

Attentato incendiario nel bar del centro sportivo Piero Garbaglia del Fiumicino Calcio fra via Redipuglia e via Michele Valeri nella zona di Isola Sacra. L'incendio è divampato nella notte di oggi, martedì 31 marzo nel Comune di Fiumicino. È stata trovata della benzina e le telecamere hanno immortalato una persona nei pressi del bar.

Le fiamme hanno distrutto il locale, una struttura mobile fatta di legno e cartongesso. A rendere noto l'accaduto il sindaco Mario Baccini: "Esprimo solidarietà alla società sportiva. Si tratta di un atto che colpisce un luogo storico per la nostra città, punto di riferimento e di aggregazione per tanti giovani e famiglie. Confido che le autorità competenti con le quali sono in contatto facciano chiarezza sull’accaduto". Sono in corso accertamenti di origine dolosa, sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Ostia e della stazione di Fiumicino, che cercano di risalire all'identità dei responsabili.

Le indagini

I fatti risalgono alle ore 3.30 di questa notte. A diffondere la notizia anche il consigliere comunale del Partito Democratico Ezio Di Genesio Pagliuca, che ha condiviso un post sulla sua pagina istituzionale con una foto del bar distrutto: "Esprimo solidarietà per quanto accaduto a Fiumicino, dove un incendio ha colpito un bar all’interno del Garbaglia. Un episodio che colpisce un luogo di aggregazione, frequentato ogni giorno da giovani e famiglie.

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Serve fare piena luce su quanto accaduto e garantire sicurezza in spazi che devono restare punti di riferimento per la comunità grazie al lavoro dell’associazione e di tanti volontari che animano quella realtà. La sicurezza non puo essere messa in secondo piano". I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorceglianza di zona, che passeranno al vaglio, per verificare se abbiano immortalato movimenti sospetti o gli autori del gesto in fuga. Le indagini sono in corso, l'ipotesi per la quale si protende è che si sia trattato di un atto doloso, per ora compiuto per mano di ignoti.

A commentare i fatti accaduti a Fiumicino anche la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano: "Apprendo con profondo sgomento e indignazione quanto accaduto al Fiumicino Calcio. Quando viene colpito un luogo di sport, di aggregazione, di gioia e condivisione, si colpisce un’intera comunità e si intaccano i suoi valori fondanti. Esprimo la mia solidarietà e vicinanza alla dirigenza, allo staff tecnico, a tutti i giovani atleti e alle loro famiglie. Auspico che i responsabili possano essere al più presto individuati".

Cronaca
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