Nuove fontane di piazza Pia, l’acqua diventa verdastra e i turisti scrivono il loro nome sul fondo

A causa del caldo estivo, forse di qualche alga o forse per via di un'alta concentrazione di metalli, l'acqua delle nuove fontane di piazza Pia, a Roma, è diventata verdastra. E c'è qualche turista che ha scritto addirittura il suo nome sul fondo, scavando la superficie della sostanza verdognola depositata all'interno della vasca.

Inaugurate a fine dicembre, le fontane della nuova piazza Pia, il grande piazzale pedonale che mette in collegamento Castel Sant'Angelo con via della Conciliazione, avevano mostrato qualche problema già poche settimane dopo il taglio del nastro. L'acqua azzurra e limpida dei primi giorni aveva lasciato ben presto spazio a macchie di ruggine arancione sul fondale, forse a causa della presenza di moltissime monetine lanciate dai turisti, che hanno riproposto in questo luogo la tradizionale usanza di gettare qualche soldo all'interno della Fontana di Trevi come augurio di buona sorte.

Adesso il colore arancione della ruggine è stato sostituito dal verdognolo. Secondo Chatgpt, la sostanza verde che si deposita sul fondo di piscine e fontane è causata "principalmente dalla proliferazione di alghe. Questo accade quando l’acqua non è adeguatamente trattata con cloro o altri disinfettanti. Le alghe crescono facilmente in presenza di luce solare, temperatura elevata e acqua stagnante. Se i filtri non funzionano bene o la manutenzione è scarsa, le alghe si accumulano più velocemente. Per prevenirle, è fondamentale mantenere il giusto equilibrio chimico dell’acqua e pulire regolarmente la vasca". Insomma, evidentemente le fontane presentano qualche problema di manutenzione.

La nuova piazza Pia (con il sottopassaggio automobilistico) è stata realizzata in tempi record per il Giubileo 2025 ed è l'opera simbolo dell'Anno Santo. Apprezzata da romani e turisti, come abbiamo visto, purtroppo già presenta qualche problema legato alla manutenzione. Le temperature estive di certo non aiutano.