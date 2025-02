video suggerito

Le fontane di piazza Pia già rovinate: i turisti lanciano monetine e il fondo si macchia di ruggine Il guaio è che la permanenza delle monetine all'interno delle fontane di piazza Pia, anche per poche ore, facilita la formazione della ruggine. Il risultato, visibile a tutti, è che il fondo delle due vasche è già sporco e macchiato di arancione.

A cura di Enrico Tata

Le fontane della nuovissima piazza Pia, inaugurata meno di due mesi fa, sono già rovinate. Opera simbolo del Giubileo 2025, la piazza è già un successo ed è molto apprezzata da romani e visitatori.

C'è tuttavia un problema ed è legato all'abitudine dei turisti di lanciare monetine all'interno delle due vasche, come accade ogni giorno a Fontana di Trevi. Il Campidoglio ha già stretto un accordo con il Vaticano per la raccolta dei soldi depositati sul fondo, che saranno investiti in beneficienza. Il guaio è che la permanenza delle monetine all'interno delle fontane, anche per poche ore, facilita la formazione della ruggine. Il risultato, visibile a tutti, è che il fondo delle due vasche è già sporco e macchiato di arancione e l'effetto è davvero brutto agli occhi dei cittadini. Il lancio delle monetine, tra l'altro, starebbe creando problemi anche ad altre fontane appena restaurate e riaperte al pubblico.

Ha denunciato Daniele Giannini, ex presidente del municipio XIII (quello che confina con il Vaticano) e dirigente regionale della Lega, in un video pubblicato su Instagram: "Questa è la piazza simbolo del Giubileo. Come spendere i soldi due volte, invece di prevenire. Si è capito che qualche turista maleducato continua a buttare le monetine in questa fontana. Comunque il risultato è tutta una serie di monetine che si attaccano al fondo e quindi fanno un effetto ruggine pessimo. Cosa ci vuole a mettere anche qua due agenti di polizia locale, come avviene a piazza di Spagna. Lì evitano che i turisti bivacchino, qui eviterebbero che i turisti maleducati lancino le monetine. Ci vuole tanto, sindaco Gualtieri?".

