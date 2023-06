Nubrifagio a Roma, continuano piogge e temporali: strade e metro allagate Le strade della capitale sono diventate come fiumi nel nubifragio di questo pomeriggio: allagati via Tiburtina e tratti di Raccordo Anulare. Nel caos per il maltempo anche alcune stazioni della metropolitana.

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra via Tiburtina. A destra il Grande Raccordo Anulare, all’uscita di Tor Bella Monaca, foto dal gruppo Facebook "Segnalazioni Meteo Roma e Provincia"

Ancora piogge e temporali si stanno abbattendo sulla capitale. Dal primo pomeriggio di oggi nuvoloni grigi stanno coprendo il cielo e una fitta pioggia sta scendendo in ogni zona della città.

I primi territori ad essere interessati dalle precipitazioni sono stati quelli nel quadrante nord est dove in breve tempo la via Tiburtina (nella foto in apertura) è diventata un fiume. Le automobili si fanno largo a fatica, con la metà dei loro pneumatici raggiunta e coperta dall'acqua. Situazione critica anche su alcuni tratti del Grande Raccordo Anulare. Come si vede nella foto in basso, allagato il tratto all'uscita di Tor Bella Monaca, sempre nel quadrante est.

Nel corso del pomeriggio di oggi, giovedì 14 giugno, inoltre, un grosso albero è crollato sul Ponte delle Valli, in viale Pantelleria, a pochi passi dalla fermata di Jonio della metropolitana della linea B. Stessa situazione anche in viale Marx (foto in basso), come riportano alcuni utenti su Facebook, stavolta a pochi passi dalla stazione di Ponte Mammolo.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 31 maggio: ancora piogge e temporali

Albero caduto in viale Marx, foto da Facebook.

Ponte grande e via Salaria allagati: isolata Settebagni

Come hanno fatto sapere con una nota su Facebook dal Comitato di Quartiere di Settebagni, la zona è completamente isolata. Il ponte grande, proprio come la via Salaria, è allagato e un'automobile si è bloccata in mezzo al ponte. "Ci sono i vigili a tutte e due le entrate di Settebagni e sotto al ponte grande non fanno più passare, fila interminabile all'entrata di Settebagni sulla Salaria. Per entrare ed uscire fanno passare sotto il ponticello di via Sant'Antonio di Padova. Evitate spostamenti se possibile", hanno scritto.

Dalla pagina Facebook "Comitato di Quartiere di Settebagni"

Bomba d'acqua a Roma, disagi per la metro

Nella giornata di ieri, a seguito delle piogge, si sono registrati numerosi disagi anche ai trasporti della capitale e anche oggi non sembra essere da meno.

"I passeggeri della metro A, compresa mia figlia, sono stati fatti scendere sotto la galleria a piedi per 1 km – scrive un utente online – Ma chi rimborsa il biglietti, le scarpe e il taxi?"

Martedì 13 giugno, dopo le 18, a causa del temporale, è stato interrotto l'intero servizio della linea A della metropolitana che collega il centro città con i capolinea di Battistini, nella zona nord ovest a quello di Anagnina, nel quadrante a sud est. La pioggia si è infiltrata nella rete ferroviaria e ha provocato un problema all'impianto di alimentazione elettrica, causandone la chiusura temporanea.

Metropolitana allagata, dal profilo Instagram di Welcome to Favelas.

Come si vede in un video diventato in breve tempo virale online, la fermata della metro B di Termini è stata invasa dall'acqua: l'acqua sgorga dalle pareti, attraversa tutta la banchina e scende nuovamente zampillando verso le rotaie, come fosse una grande fontana.

Le strade allagate a Roma: automobili attraversano vie come fiumi

Oltre alla via Tiburtina, alla via Prenestina, alla Salaria e all'uscita di Tor Bella Monaca del Grande Raccordo Anulare, sono molte le strade allagate nella capitale. Questa mattina, ad esempio, la circolazione ha subito rallentamenti perché anche la via del Mare era allagata. Difficoltà dovute alla pioggia anche sull'A24, all'altezza dello svincolo fra Portonaccio e Galla Placidia e lo svincolo della tangenziale Est e nel tratto fra l'A1 e il raccordo. Vie allagate anche in tutti il quadrante nord, fra cui spicca via della Bufalotta e quella est della città.

Tombini ostruiti a Roma, Gualtieri: "Ne abbiamo puliti più della metà"

"Eventi estremi che cominciano a diventare ricorrenti": questo è quello che ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri commentato la situazione degli ultimi giorni. "L'acqua e' tantissima e spesso non c'è la capienza fognaria – ha spiegato il primo cittadino – Su 55 mila caditoie ne abbiamo ripulite 30 mila in un anno e stiamo per arrivare alla pulizia integrale", ha spiegato. "Abbiamo 55 mila caditoie di responsabilità del Comune e ne abbiamo ripulite 30 mila in un anno: arriveremo presto alla pulizia integrale del cento per cento delle caditoie che spetta a Roma. A queste, però, si aggiungono circa 400 mila più piccole di responsabilità dei Municipi.

Circa 200 interventi dei vigili del fuoco per il maltempo

Temporali e piogge hanno causato numerosi disagi per cui è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. A partire da ieri pomeriggio fino alle prime ore del mattino, si sono contati almeno 200 interventi a seguito di altrettante segnalazioni arrivate alla sala operativa. Strade e abitazioni allagate, alberi e rami pericolanti, soprattutto nelle zone a nord e a sud est della città: oltre alla capitale, coinvolte anche le zone di provincia vicino alla via Tiburtina e alla Prenestina. Numerosi disagi anche ai Castelli Romani.