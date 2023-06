Strade allagate a Roma, 80 bambini e genitori restano intrappolati al centro estivo Le strade allagate hanno reso impossibile per 80 fra bambini e genitori allontanarsi dal circolo di equitazione Salario Horse Center: sul posto intervengono i vigili del fuoco con il gommone.

A cura di Beatrice Tominic

Sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, verso le ore 17.50 in via Lello Maddaleno per soccorrere una persona: lì, al civico 10, i vigili del fuoco hanno trovato quasi un centinaio di persone bloccate nel circolo di equitazione Salaria Horse Club, adibito a centro estivo. Fra loro, circa 80 persone, la maggior parte è composta da bambini e genitori.

I vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo poco prima delle 18, per soccorrere una persona. A causa della consistente quantità d’acqua che si è riversata nelle strade a ridosso della struttura, per le persone che si trovavano nel circolo è stato impossibile allontanarsi. La via che porta al centro estivo era a rischio cedimento. Anche gli stessi vigili del fuoco, per raggiungere il luogo da dove è scattato l'allarme, sono stati costretti ad avvicinarsi con uno dei gommoni in dotazione, dove hanno trasportato la persona in difficoltà.

L'intervento dei vigili del fuoco

I pompieri hanno raggiunto la zona per soccorrere una persona. All'interno del circolo hanno trovato bambini e genitori in attesa di poter tornare nelle loro case. Le strade che circondano il maneggio, infatti, con il nubifragio che si è abbattuto nella capitale questo pomeriggio sono state completamente allagate tanto che anche gli stessi vigili del fuoco sono stati costretti a raggiungere il luogo dell'intervento a bordo di un gommone, come si vede nella foto di apertura. Da lì i pompieri sono riusciti a riportare i bambini dai loro genitori.

Sul posto, per le operazioni, sono arrivati l'Aps della squadra 7/A dei vigili del fuoco; gli agenti del nucleo di derivazione Speleo Alpinistica Fluviale, detto S.A.F., per far fronte alle condizioni delle strade dopo il nubifragio e con i mezzi del nucleo anfibio, anche quest'ultimo necessario in situazioni di questo tipo.

Con loro, sul posto, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Roma Cassia.