Maltempo a Roma, temporale e forte pioggia: le strade allagate diventano fiumi Strade allagate che sembrano fiumi, nuova ondata di maltempo a Roma mercoledì 14 giugno. Nel pomeriggio forte pioggia e temporali si sono abbattuti sulla città.

A cura di Alessia Rabbai

Maltempo a Roma, via Tiburtina allagata

Nuova ondata di maltempo a Roma, l'ennesima di giugno. Da stamattina, mercoledì 14 giugno e in maniera più intensa nel pomeriggio sulla Capitale si è abbattuta una forte pioggia, accompagnata da vento e temporali. È allerta in città con strade allagate diventate come fiumi, foto e video sono arrivati alla nostra redazione da diversi quadranti, da Nord a Sud e dalla provincia. I lettori segnalano criticità a spostarsi lungo le strade per la visibilità ridotta dovuta alla pioggia e per l'abbondante acqua piovana, che ha inondato la carreggiata. Via Tiburtina ad esempio è completamente allagata, i veicoli tornano indietro perché non riescono a percorrerla. Sono molte le strade e i sottopassi allagati, si registrano difficoltà alla viabilità

Centinaia d'interventi per il nubifragio a Roma

I vigili del fuoco tra il tardo pomeriggio di ieri le prime ore di oggi hanno svolto circa duecento interventi per maltempo, a causa del violento nubifragio che si è abbattuto su molte zone della città. Le piogge abbondanti hanno creato numerosi disagi come strade allagate, acqua in abitazioni e negozi, reso rami e alberi pericolanti. I quartieri maggiormente colpiti dal maltempo sono stati Nord e Sud. Per quanto riguarda l'Area Metropolitana le maggiori criticità hanno riguardato la provincia Sud di Roma, nelle zone a ridosso delle vie Tiburtina e Prenestina e l'area dei Castelli Romani.

Ieri la pioggia si è infiltrata nella metropolitana di Roma provocando un problema all'impianto di alimentazione elettrica, che nel pomeriggio ha determinato la temporanea chiusura dell'intra tratta della linea A. Il servizio è ripreso dopo circa un'ora con treni che a partire dalle 19.30 circa prestavano servizio in tutte le stazioni, ad eccezione di Mazoni. Un martedì di passione per i lavoratori in uscita dal lavoro e di rientro a casa, che hanno spiegato dia ver vissuto un'"Odisea", con autobus stracolmi. Non è andata meglio lungo le linee ferroviarie, ad esempio lungo la Roma-Viterbo si sono registrati ritardi di almeno mezz'ora.