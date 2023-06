Bomba d’acqua su Roma, fulmini e temporali allagano la città: caos e disagi. Interrotta la metro A Una tempesta di fulmini si è abbattuta sulla capitale, con un acquazzone fortissimo che sta allagando le strade. Interrotto il servizio sulla metro A.

Fortissimi temporali si sono abbattuti questo pomeriggio su Roma: una cascata d'acqua sta riempiendo le strade, con conseguenti allagamenti e disagi per i cittadini. Tante le persone che si sono dovute fermare, in macchina o in moto, a causa delle condizioni delle vie della capitale, alcune delle quale sono invase da fiumi d'acqua. La tempesta di fulmini dovrebbe continuare almeno fino a questa sera stando alle previsioni meteo: il rischio maggiore non è solo per gli allagamenti, ma anche per il pericolo di caduta alberi, che potrebbe mettere a serio rischio l'incolumità delle persone.

Interrotta la metro A, pannello si stacca da Malatesta

Poco dopo le 18, nel pieno del temporale, si è bloccato anche il servizio su tutta la linea A della metropolitana di Roma. Il personale di Atac sta procedendo con le verifiche, nel frattempo i passeggeri sono stati fatti scendere dai treni e invitati a usare i mezzi di superficie. Sulla metro A e anche sulla linea C ci sono infiltrazioni d'acqua che hanno provocato il distacco di un pannello a Malatesta.

"La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla capitale ha creato alcune criticità al servizio metropolitano – dichiara Atac in una nota – La linea A della metro, in particolare, è al momento interrotta per intervento delle protezioni elettriche in più punti. I tecnici ATAC sono già sul posto.

Al contempo si sono verificate diverse infiltrazioni d'acqua su metro A e C. Sulla metro C, in particolare, l'acqua piovana ha provocato il distacco parziale di un pannello alla stazione Malatesta. Non ci sono state conseguenze per le persone. L'area è stata subito messa in sicurezza".

La nota della Protezione Civile

Quello di oggi è l'ennesimo giorno di maltempo che si è abbattuto sul Lazio e che continuerà anche nei prossimi giorni. Almeno fino a giovedì, secondo quanto dichiarato dalla Protezione civile in una nota, i temporali saranno una costante sulla regione, per poi placarsi – salvo cambiamenti repentini delle condizioni climatiche – nel fine settimana.

A causa di questi eventi climatici avversi, la Protezione Civile ha inviato una nota ai sindaci dei comuni del Lazio e alle varie prefetture per spingerli a monitorare la situazione del meteo e procedere con i lavori di manutenzione, in modo da limitare danni e disagi.

"Si raccomanda la costante manutenzione delle opere di regimazione idraulica, la verifica di sottopassi, la bonifica di cunette e degli alvei minori, così da poter prevenire conseguenze ancor più gravi di quelle che, fisiologicamente, possano attendersi – dichiara la Protezione civile nella nota – Sarà poi fondamentale garantire una costante informazione alla popolazione affinché vi sia la generale consapevolezza dei comportamenti di autoprotezione legati a fenomeni alluvionali".