Allerta meteo nel Lazio, aumentano piogge e temporali: la Protezione civile scrive ai sindaci

Ancora temporali e ondate di maltempo su tutto il Lazio. Le frequenti piogge e bombe d'acqua che costantemente si abbattono sulla regione stanno diventando un problema, con allagamenti, frane e alberi che crollano. Per questo la Protezione civile ha inviato una nota ai sindaci e alle prefetture del Lazio per chiedere di provvedere a verifiche e manutenzioni.

"Si raccomanda la costante manutenzione delle opere di regimazione idraulica, la verifica di sottopassi, la bonifica di cunette e degli alvei minori, così da poter prevenire conseguenze ancor più gravi di quelle che, fisiologicamente, possano attendersi – dichiara la Protezione civile nella nota – Sarà poi fondamentale garantire una costante informazione alla popolazione affinché vi sia la generale consapevolezza dei comportamenti di autoprotezione legati a fenomeni alluvionali".

"Intanto l’Agenzia Regionale della protezione civile Lazio ha diramato l’allerta gialla per rovesci temporaleschi con validità dal pomeriggio di oggi, 12/06/2023 e per le successive 3-6 ore e dalla tarda mattinata di domani, 13/06/2023 e per le successive 6-9 ore. Il permanere di tale instabilità è previsto fino alle prime ore della giornata di giovedì". I temporali, quindi, continueranno ancora per diversi giorni, con conseguenti disagi per la popolazione.

Le piogge sono previste da adesso fino a sera, ma continueranno anche nei prossimi giorni, sempre di pomeriggio. Per domani e dopodomani sono attesi ulteriori temporali con un forte calo delle temperature, mentre verso il fine settimana i termometri raggiungeranno anche i trenta gradi e non dovrebbero esserci piogge.