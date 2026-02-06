Nubifragio nella notte a Roma: strade e abitazioni allagate, crollato un albero davanti a una scuola

Foto del consigliere Valerio Garipoli

Forte ondata di maltempo nella notte in tutto il Lazio: la regione è stata colpita da un forte nubifragio che ha causato danni e allagamenti a Roma e nel resto delle province. Nella capitale un albero è caduto nel quartiere del Trullo, davanti a una scuola, provocando seri danni al manto stradale. Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno chiuso via Monte delle Capre per consentire la messa in sicurezza dell'area. Il crollo dell'albero è avvenuto davanti a una scuola: fortunatamente la caduta è avvenuta nella notte, quando non c'era nessuno in strada. Al momento, infatti, non si ha notizia di persone ferite. Disagi anche a Ostia e in zona Flaminia, dove altri alberi sono crollati.

Case allagate a Civitavecchia, persone intrappolate in auto

Forti disagi si sono verificati anche a Civitavecchia. Nella notte, soprattutto intorno all'una e mezza, sono arrivate moltissime chiamate ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti soprattutto in via Fontanetta nella zona di Sant'Agostino. Qui diverse case si sono allagate a causa del forte nubifragio: in alcune taverne l'acqua è arrivata addirittura a un metro di altezza. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono intervenuti per aiutare alcune persone rimaste intrappolate nelle macchine nei pressi del Burger King: attimi di paura che fortunatamente si sono conclusi senza nessun ferito grazie all'intervento immediato dei soccorritori.

Frane a Frosinone, chiusa Strada Provinciale di Santa Maria

Anche a Frosinone si sono verificati allagamenti e disagi. A causa delle piogge intense si è verificata una frana sulla Strada Provinciale di Santa Maria, nel territorio del Comune di Paliano. La circolazione stradale è stata interrotta, con il sindaco Domenico Alfieri che ha informato la provincia di Frosinone per chiedere di attivare un percorso alternativo. "Sulla Strada Provinciale di Santa Maria si è verificato un importante smottamento franoso – la nota del Comune di Paliano -. La strada è attualmente chiusa al traffico.Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a utilizzare percorsi alternativi".

Allerta arancione in tutto il Lazio

E proprio per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse di colore arancione per "precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale". L'allerta, cominciata a partire da questa notte, è valida anche per la giornata attualmente in corso, con il rischio di nuove piogge. Le precipitazioni andranno avanti per tutto il weekend: soprattutto per la giornata di sabato 7 febbraio sono previsti temporali molto forti in diverse zone della regione.