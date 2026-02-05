Allerta meteo arancione nel Lazio 6 febbraio: forti piogge, temporali e raffiche di vento

Forti piogge, temporali e raffiche di vento sono le previsioni a Roma e nel Lazio per venerdì 6 febbraio, giornata di allerta meteo arancione.

Allerta meteo arancione nel Lazio venerdì 6 febbraio. Il Dipartimento della protezione civile ha diffuso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse a partire dalla notte di oggi e per la giornata di domani "precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale". L'allerta è arancione su Lazio e Calabria, gialla in tredici regioni italiane.

Allerta arancione con criticità idrogeologiche e idrauliche

La mappa con le zone di allerta del Lazio (Immagine della protezione civile)

I fenomeni meteorologici potrebbero portare a criticità idrogeologiche e idrauliche sul territorio della regione. Si attendono piogge intense, temporali e forti raffiche di vento. Nel Lazio l'allerta meteo è arancione per i Bacini Costieri Sud; gialla per Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 7 e domenica 8 febbraio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il fine settimana mostrano un quadro meteorologico fortemente perturbato. Sabato 7 febbraio su Roma e sul Lazio si alterneranno piogge e schiarite. Sul fronte delle temperature non ci saranno grandi cambiamenti e resteranno invariate, superiori alla media stagionale. Tra 6 e 13 gradi a Frosinone, tra 10 e 15 gradi a Latina, tra 6 e 11 gradi a Rieti, tra 7 e 11 gradi a Viterbo.

Domenica 8 febbraio le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano sempre pioggia alternata a schiarite per l'intero arco della giornata. Per quanto riguarda i valori avremo: tra 6 e 11 gradi a Frosinone, tra 8 e 13 gradi a Latina, tra 6 e 11 gradi a Rieti, tra 8 e 13 gradi a Roma, tra 6 e 11 gradi a Viterbo.