Novantenne cade in un dirupo ed è grave: trovato e soccorso con l’eliambulanza

È grave ma non rischia di morire un 90enne precipitato in un dirupo a Patrica in provincia di Frosinone. A recuperarlo i vigili del fuoco e l'eliambulanza lo ha trasportato in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Momenti di paura per un uomo di novant'anni che è scivolato in un dirupo. L'episodio è avvenuto in via Sant'Isidoro nel Comune di Patrica in provincia di Frosinone nella mattinata di oggi, domenica 25 maggio. L'anziano fortunatamente nonostante la caduta non rischia di morire. Trovato, ha avuto bisogno di cure mediche, i soccorritori lo hanno trasportato con l'eliambulanza in ospedale.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti erano circa le ore 10, l'anziano stava camminando in una zona impervia del Frusinate immersa nella vegetazione, non distante da casa. Improvvisamente ha perso l'equilibrio, forse mettendo male un piede, ed è precipitato in un dirupo.

Fortunatamente è stato ritrovato in breve tempo e si è attivata la macchina dei soccorsi. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 infatti sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando territoriale e i carabinieri. I pompieri hanno dato il via alle operazioni di salvataggio, calandosi nel dirupo e hanno recuperato l'uomo, riportandolo sulla sede stradale. Il novantenne è stato affidato al personale sanitario, per il trasporto in ospedale.

Date le condizioni di salute e l'età avanzata, il paziente è stato trasferito con l'eliambulanza in un ospedale di Roma. Arrivato al pronto soccorso, ha ricevuto le cure necessarie. Da quanto si apprende sarebbe ferito in modo grave ma non rischierebbe di morire. Una tragedia sfiorata, sono stati momenti di preoccupazione per i famigliari dell'anziano, una vicenda che si è conclusa con il lieto fine grazie al pronto intervento dei soccorritori. Presenti sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri per gli accertamenti di competenza.