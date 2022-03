Notre Dame de Paris a Roma nel 2022: date e biglietti per il ventennale del musical Notre Dame de Paris torna in scena nel 2022 con il cast originale in occasione dei 20 anni dal primo spettacolo. Ecco le date di Roma al Palazzo dello Sport.

A cura di Alessia Rabbai

La scena della canzone ’Bella’ del musical Nostre Dame de Paris

Notre-Dame de Paris, il musical con le musiche di Riccardo Cocciante torna a Roma in occasione del ventesimo tour. Lo spettacolo di fama internazionale è opera di Luc Plamondon e di Pasquale Panella, diretto da Gilles Maheu, coreografie di Martino Müller, costumi di Fred Sathal e scene di Christian Ratz. Ispirato al celebre romanzo di Victor Hugo si esibisce di nuovo con il cast originale, che vede tra i protagosti Lola Ponce nelle vesti della bella zingara Esmeralda, Giò di Tonno che interpreta Quasimodo, Vittorio Matteucci che è lo spietato Frollo, arcidiacono della cattedrale di Notre-Dame e Graziano Galatone, Febo dalla scintillante armatura, il capitano degli arcieri reali di Luigi XI.

Ieri, giovedì 3 marzo 2022 è andata in scena la prima al teatro degli Arcimboldi di Milano. Anche a Roma come in altre città d'Italia in cui è in programma il tour risuoneranno di nuovo le celebri canzoni tra le quali ‘Il Tempo delle Cattedrali' (Gringoire) ‘Bella' (Quasimodo, Frollo e Febo), Ave Maria pagana (Esmeralda), ‘La Corte Dei Miracoli (Clopin, I Clandestini, Esmeralda E Gringoire) ‘Un Prete Innamorato' e ‘Mi distruggerai' (Frollo) e il commovente, tragico finale nel quale Quasimodo (Giò di Tonno) intona ‘Balla Mia Esmeralda', con la sua amata morta tra le braccia.

Le date di Notre Dame de Paris al Palazzo dello Sport a Roma

Il musical Notre Dame de Paris sarà a Roma nelle date da giovedì 12 a domenica 15 maggio 2022, con orario 21 – 23, il sabato c'è uno spettacolo anche alle 16, mentre domenica alle 17. Andrà in scena al Palazzo dello Sport in Piazzale Pier Luigi Nervi.

Leggi anche San Valentino 2022: ecco le cioccolaterie più buone di Roma

Quanto costano e dove acquistare i biglietti per Notre Dame de Paris a Roma

I biglietti per il musical Notre-Dame de Paris si possono acquistare online sul sito Ticketone.it Il costo varia in base alla scelta delle poltrone rispetto alla vicinanza con il palco, parte da un minimo di 30 fino ad arrivare a un massimo di 90 euro.