Non si ferma all’alt e parte l’inseguimento, la volante finisce contro un muro: due poliziotti feriti

Due poliziotti feriti in maniera non grave è il bilancio di un inseguimento per le strade di Velletri ai Castelli Romani. La volante ha seguito una moto senza targa, che non si è fermata all’alt ed è finita contro un muro.

Immagine di repertorio

Due poliziotti sono rimasti feriti a seguito di un inseguimento per le strade di Velletri. L'episodio è accaduto ai Castelli Romani venerdì scorso 1 agosto. Si tratta di una donna e di un uomo, che hanno dovuto ricorrere a cure mediche, dopo che la volante a bordo della quale si trovavano è finita contro un muro.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti era pomeriggio, gli agenti erano impegnati in un posto di blocco in via Formaletti. Un motociclista alla guida di un veicolo a due ruote senza targa stava transitando lungo la strada e i poliziotti gli hanno dato l'indicazione di fermarsi. Lui invece ha proseguito, così gli agenti sono saliti a bordo dell'auto di servizio ed è partito un inseguimento. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, la volante ha sbandato ed è finita contro un muro.

I due poliziotti sono rimasti feriti e hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico i due agenti e li ha trasportati in ospedale per le cue del caso. Arrivati al pronto soccorso tutti e due i pazienti sono stati sottoposti agli accertamenti, la donna con codice verde e l'uomo con codice giallo.

Nessuno dei due fortunatamente rischia di morire. Uno ha ricevuto trenta giorni di prognosi. Il motociclista nel frattempo è riuscito a scappare e a far perdere le proprie tracce. Le indagini sono in corso per risalire alla sua identità, al vaglio le immagini immortalate dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona, per verificare se abbiano ripreso il motociclista in fuga. Al momento non è stato ancora trovato.