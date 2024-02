Non si ferma all’alt e gli agenti sparano in aria, l’auto travolge due studenti: 3 feriti gravi È successo nel pomeriggio di oggi, giovedì primo febbraio, in zona Boccea: i tre feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Gravi le due ragazze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Non si è fermato all'alt e si è dato alla fuga. È successo nel primo pomeriggio di oggi verso le 15.30 in zona Boccea, nel quadrante nord ovest della capitale, quando una Fiat 500 ha superato un'autoradio della polizia senza rispettare l'alt. Gli agenti hanno sparato in aria a scopo intimidatorio: l'auto ha iniziato una folle corsa contromano ed è finita contro ad un altro veicolo su cui viaggiavano due studenti universitari. I tre sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale per le cure: sono gravi, ma non rischiano la vita.

L'inseguimento

Gli agenti della polizia giudiziaria del distretto di Primavalle si trovavano lungo via Soriso per i loro controlli quando una Fiat Cinquecento non si è fermata all'alt. A scopo intimidatorio gli agenti hanno sparato due colpi in aria e l'automobile ha iniziato la sua folle corsa: la Cinquecento ha percorso contromano via Enrico De Ossò fino a sbucare in via di Val Cannuta, dove c'è stato l'impatto. L'automobile si è scontrata contro un'altra auto, un'Alfa Romeo Mito, a bordo della quale si trovavano due studenti universitari, un ragazzo di 27 anni e una ragazza di 23.

I soccorsi e l'arrivo in ospedale

Subito dopo lo schianto, gli agenti si sono avvicinati per fornire i primi soccorsi, poco dopo sono arrivate le ambulanze dell'Ares 118. I due studenti sono stati trasportati d'urgenza all'Aurelia Hospital. Il ragazzo alla guida della Cinquecento, che si è scoperto essere un ventitreenne, invece, al Policlinico Gemelli. Tutti e tre sono rimasti feriti gravemente, ma non rischiano la vita.

Poco dopo il loro intervento, gli agenti poco distante dal luogo in cui avevano intimato l'alt al ragazzo in auto, hanno bloccato un altro giovane che aveva con sé più di quattro chili di sostanze stupefacenti: sono in corso indagini per un eventuale collegamento con la fuga del ventitreenne.