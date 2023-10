Non pagano, tassista prende a calci tre turisti a Termini: “Dovete darmi ancora 10 euro” Un tassista è andato in escandescenza alla stazione Termini, strattonando, spingendo e prendendo a calci dei turisti, che non lo avevano pagato o che dovevano dargli più soldi.

A cura di Alessia Rabbai

Frame dal video di Welcome To Favelas

Episodio di violenza nei pressi della stazione Termini di Roma, dove un tassista ha strattonato una donna, insultato un uomo e lo ha preso a calci. Il motivo? Secondo il tassista, che lo grida per strada, i clienti avrebbero dovuto pagarlo e dargli "altri 10 euro". Ad immortalare la scena un passante con uno smartphone, che la riprende dall'alto. Il video è finito sulla pagina Instagram Welcome to Favelas e ha ricevuto tantissimi commenti indignati degli utenti.

Ora, non sappiamo cosa sia accaduto veramente, se i turisti abbiano cercato di allontanarsi senza pagare, ma prendiamo le distanze da qualcunque forma di violenza. Da quanto si vede nel video tre turisti, due donne e un uomo, probabilmente originari dell'Asia, sembrano essere appena scesi dal taxi con i loro bagagli. Il bagagliaio è aperto e le loro grosse valigie sono già fuori. Parlottano e indicano, ma il tassista è contrariato: "Mi devi dare i soldi, chiamo i carabinieri" dice, indicando un punto lontano non meglio inquadrato. Prova a strappare qualcosa dalle mani della prima donna, senza riuscirci.

La seconda donna e l'uomo le fanno da scudo, frapponendosi tra lei e il tassista, che prova a riprendersi le loro valigie e a rimetterle nel bagagliaio. La discussione si anima e dengenera, la voce si alza, il tassista va in escandescenza, strattona la seconda donna e spinge l'uomo. Poi apre la portiera del taxi lato passeggero, per mostrare la cifra da pagare che segna il contachilometri. Ma i tre stanno per andarsene. Il tassista così lo prende a calci.