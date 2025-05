video suggerito

Niente acqua a Roma nord per tutta la notte, sospensione idrica sabato 3 maggio: le zone e le vie interessate Sospensione idrica nella notte tra sabato 3 maggio e domenica 4 maggio e nella mattinata di domenica. Acea Ato 2 ha comunicato le vie interessate dalla mancanza di acqua che si trovano tutte nel quartiere Flaminio, Municipio Roma II.

A cura di Enrico Tata

Acea Ato 2 comunica una sospensione idrica programmata per alcune zone del Municipio II di Roma per sabato 3 maggio 2025. L'azienda che fornisce l'acqua nelle case dei romani fa sapere che per lavori di manutenzione straordinaria, dalle ore 19.00 di sabato 3 maggio 2025 alle ore 12.00 di domenica 4 maggio 2025. In quelle ore si potranno verificare abbassamenti con possibili mancanze d'acqua in alcune vie del Municipio II di Roma Capitale, in particolare del quartiere Flaminio.

Flaminio senz'acqua per una notte: le strade interessate

In particolare le strade interessate sono le seguenti e si trovano nel quartiere Flaminio della Capitale:

via Cesare Beccaria;

via Stanislao Mancini;

via Degli Scialoja;

via Gian Domenico Romagnosi;

lungotevere Arnaldo Da Brescia;

via Giuseppe Pisanelli;

zone limitrofe.

Disponibile servizio di rifornimento con autobotte

Acea Ato 2 fa sapere inoltre che un servizio rifornimento con autobotti sarà disponibile presso le seguenti strade del quartiere:

via Cesare Beccaria

lungotevere Arnaldo Da Brescia;

via Giuseppe Pisanelli

via Pasquale Stanislao Mancini.

Il numero verde di Acea Ato 2 per informazioni

Per i casi di effettiva necessità, si legge ancora sul comunicato, "potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335"

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde fornito da Acea Ato 2 800 130 335.