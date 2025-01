video suggerito

Neve nel Lazio nel weekend dell’11 e 12 gennaio: dove cadrà vicino Roma anche in pianura Nel Lazio sono previste nevicate nel weekend di sabato 11 e domenica 12 gennaio. Fiocchi bianchi potrebbero cadere sul Reatino, nel Viterbese e nel Frusinate anche in pianura, sul Monte Livata e sul valico di Forca d’Acero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 11 e domenica 12 gennaio registrano possibile neve. La cosiddetta ‘Dama bianca' tornerà a riaffacciarsi sulla regione nella stagione invernale 2024/2025 in questo mese di gennaio. I fiocchi si attendono per il weekend, come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, quando cadranno anche "a quote bassissime e in pianura".

Il cambio del quadro meteorologico è previsto per venerdì, quando "una serie di impulsi freddi in discesa dal Nord Europa raggiungeranno l'Italia". Durante il fine settimana infatti una seconda e più potente irruzione di aria gelida di origine artica arriverà anche sul Lazio, in particolare nella giornata di domenica. Un vortice polare potrebbe condizionare il resto dell'inverno sull'Italia e sulle regioni centrali, fino a fine febbraio.

Dove potrebbe nevicare nel weekend vicino Roma nel Lazio

A Roma non nevicherà questo fine settimana, nonostante il calo delle temperature, spiegano gli esperti. Nel weekend potrebbe nevicare nel Lazio nelle seguenti zone: nel Viterbese e Reatino, nel basso Lazio sull'Appennino nel territorio del Frusinate, sul Monte Livata, sul valico di Forca d'Acero e vicino alla Capitale, non si esclude sull'area dei Castelli Romani.

Le previsioni del meteo nel Lazio per l'11 e 12 gennaio

Nella Capitale e nel Lazio nel dettaglio le previsioni del meteo per sabato 11 e domenica 12 gennaio registrano cielo coperto sulle zone interne, anche con possibili nebbie al mattino, mentre sul resto del territorio regionale sarà più soleggiato. La pressione sarà debole con temperature, che potranno aumentare fino a 16 gradi. Rispetto alle temperature ecco come oscilleranno le minime e le massime capoluogo per capoluogo.

Sabato tra 10 e 13 gradi a Frosinone, tra 12 e 15 gradi a Latina, tra 7 e 11 gradi a Rieti, tra 11 e 15 gradi a Roma, tra 3 e 11 gradi a Viterbo. Domenica tra 4 e 11 gradi a Frosinone, tra 7 e 13 gradi a Latina, tra 0 e 6 gradi a Rieti, tra 4 e 11 gradi a Roma tra -1 e 6 gradi a Viterbo. Le città più fredde saranno appunto Rieti e Viterbo, dove le minime arriveranno allo zero o scenderanno appena al di sotto.