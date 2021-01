Neve in provincia di Roma, dove piccoli fiocchi bianchi sono caduti timidi nella mattinata di oggi, domenica 17 gennaio. La Dama Bianca ha fatto capolino alle porte della Capitale, a Nord di Roma, nella zona del Lago di Bracciano e a Sud, dei Castelli Romani, dove i residenti si sono affacciati dalle finestre per ammirare con il naso all'insù piccolissimi fiocchi, con la speranza, per gli amanti della neve, che possano ingrandirsi ed attecchire, fino a ricoprire il suolo. Gli esperti lo avevano previsto, a causa di un repentino calo delle temperature che stanotte sono scese diversi centigradi sottozero e che al mattino hanno reso le condizioni atmosferiche quasi ottimali. Niente neve invece a Roma città, per un'eventuale nevicata al momento bisogna ancora attendere. I cittadini segnalano cielo grigio e freddo. Tuttavia non si esclude che possa nevicare nei prossimi giorni, per la preoccupazione di chi teme la neve in città per i disservizi dietro l'angolo e per la gioia di grandi e piccini che la amano e la aspettano speranzosi dall'inizio dell'inverno.

Neve nel Viterbese

Il territorio della provincia di Viterbo stamattina si è svegliato con bei fiocchi. Le segnalazioni per neve dei cittadini sono arrivate da Viterbo, Ronciglione, San Martino al Cimino, e Montefiascone, dove sono attese imbiancate.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 17 gennaio

Oggi, domenica 17 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo coperto e freddo, con possibili precipitazioni a carattere nevoso in provincia anche in pianura e temperature che oscilleranno tra minime di 2 e massime di 8 centigradi. Situazione analoga nel resto del Lazio, dove però la colonnina di mercurio scenderà di più, come ad esempio, a Viterbo e Rieti, le due città più fredde che registreranno entrambe tra i -4 e i 5 centigradi e dove è attesa pioggia mista a neve per tutto l'arco della giornata.