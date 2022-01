Nettuno: aereo ultraleggero si schianta al suolo, gravi i due passeggeri Grave incidente in provincia di Nettuno, dove un aereo ultraleggero è precipitato. Gravi le due persone a bordo.

A cura di Valerio Renzi

Momenti di terrore a Nettuno – in provincia di Roma – nel pomeriggio di oggi, sabato 15 gennaio. Erano circa le 16.00 quando un piccolo aereo ultraleggero biposto, è precipitato mentre era impegnato in una manovra di atterraggio sulla pista di volo "Crazy Fly" di via delle Grugnole. Mentre l'aereo si abbassava ha perso quota troppo velocemente finendo per schiantarsi al suolo. L'allarme è stato dato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto le due persone a bordo, affidandoli alle cure del personale sanitario del 118 che li ha trasferiti d'urgenza a bordo di due ambulanze. Sempre a Nettuno due anni fa la tragedia che ha coinvolto Gioele Rossetti e Fabio Lombini, talenti del nuoto azzurro morti in un incidente aereo nel 2020 a ventidue e ventitré anni.

Allievo e maestro ricoverati in prognosi riservata

I due passeggeri sono stati trasportati in gravi condizioni in ospedale, dove sono stati ricoverati in prognosi riservata. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale, che stanno coordinando le indagini sull'incidente aereo per ricostruire la dinamica di quanto accaduto oggi pomeriggio.

Aperta un'inchiesta per stabilire le cause dell'incidente aereo

Da quanto si apprende si tratterebbe i due feriti sono un uomo e una donna di circa cinquant'anni, di cui non sono note le generalità. L'incidente sarebbe così avvenuto per cause da stabilire, non è chiaro se sia da attribuire a un errore in fase di manovra o a un guasto meccanico. Non è neanche escluso che il pilota abbia avuto un malore in fase di atterraggio tentando una manovra d'emergenza.