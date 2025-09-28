roma
Neonato di cinque giorni morto dopo trasporto d’urgenza in ospedale, aperta un’inchiesta

Lutto ad Arnara nel Frusinate per la morte di un neonato di cinque giorni. È stato trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I ed è dedecuto. Indagini in corso sul caso.
A cura di Alessia Rabbai
Un neonato di cinque giorni morto al Policlinico Umberto I di Roma. Il drammatico episodio è accaduto ieri, sabato 27 settembre. Sul caso la Procura ha aperto un'inchiesta e potrebbe disporre l'autopsia. I risultati degli esami autoptici servirebbero a chiarire le cause del decesso.

Da capire se a provocare la morte del neonato sia stata una tragica fatalità, se avesse patologie pregresse oppure se ci siano eventuali responsabilità a carico del personale ssanitario che ha assistito la madre durante il parto. Il neonato è stato tarsportato d'urgenza al Policlinico Umberto I, dove i medici hanno cercato di fare il possibile per salvarlo, ma purtroppo il suo quadro clinico è progressivamente precipitato ed è deceduto. Da quanto si apprende in un primo momento alla nascita il piccolo non aveva patologie.

I genitori del neonato morto ieri al Policlinico Umberto I sono originari di Arnara, Comune di poche migliaia di abitanti della provincia di Frosinone. La notizia della drammatica e prematura scomarsa del neonato si è diffusa rapidamente tra la comunità, che si è stretta al dolore della famiglia scossa dal forte dolore, in attesa che la salma riceva il nulla osta da parte della Procura per i funerali.

"Ci stringiamo con profonda commozione al dolore dei neo genitori e delle loro famiglie, per la perdita del piccolo F. In questo momento di immensa tristezza, vi giunga l’abbraccio sincero e l’affetto di tutto il popolo arnarese" si legge nel gruppo Facebook Arnara Futura. Tantissimi i commenti di solidarietà e affetto per la coppia.

Cronaca
Frosinone
roma
