Nell’ex deposito Atac arriva il più grande mercato di Natale coperto di Roma L’ex deposito Atac a piazza Ragusa ospita il mercatino natalizio di Vintage Market: con i suoi 5mila mq è il più grande al coperto di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal profilo Instagram Vintage Market Roma.

Si chiama Giftland – La città del regalo ed è il più grande mercatino di Natale al coperto della città di Roma, presentato dal Vintage Market. A partire dal 9 dicembre e negli altri fine settimana di dicembre per un totale di altri sette giorni apre le porte a visitatori e visitatrici che possono trovare all'interno una calda atmosfera natalizia e i regali per le persone a loro più care. Tantissimi gli stand dove cui scegliere i propri doni, tutti ospitati all'interno della cornice dell'ex deposito Atac di piazza Ragusa, in via Tuscolana 179, in uno spazio vasto 5000 metri quadrati.

Cosa trovare nel mercatino natalizio coperto di piazza Ragusa

Il mercatino natalizio al coperto di piazza Ragusa ospita quasi due centinaia di stand, da quelli di artigianato a quelli di handmade, ma anche illustrazioni, vintage, vinili, libri, fiori e piante, biocosmesi, neon e decorazioni natalizi. Tanti anche gli eventi, con musica live da Indiepanchine, l'area kids e quella relax e food. A questi appuntamenti si aggiungono anche i tanti workshop e laboratori di ceramica, carta fatta a mano e mosaico. Allestito anche un set fotografico per giovani e giovanissimi che potranno utilizzarlo per gli scatti da pubblicare sui social o i video Tik Tok.

Date e orari di Giftland il mercatino di Natale al coperto di Roma

Inaugurato oggi, venerdì 9 dicembre, il mercatino natalizio al coperto più grande di Roma resterà aperto per sette giorni nel mese di dicembre, ogni fine settimana: sabato 10 e domenica 11; venerdì 16, sabato 17 e domenica 18. Chiuso nel fine settimana della vigilia e di Natale, resta aperto giovedì 22 e venerdì 23 per consentire a tutte e tutti, anche a chi fa i regali all'ultimo minuto, di trovare il dono perfetto per i propri amici e parenti.

Nelle giornate del venerdì è aperto dalle 16 alle 20; in quelle di sabato dalle 10 alle 21 e la domenica dalle 10 alle 20. L'ingresso è ad offerta libera e si può partecipare senza alcuna prenotazione. L'ex deposito dista appena 500 metri dalla stazione della metropolitana della linea A di Ponte Lungo, ma per chi arrivata con i propri mezzi di trasporto è disponibile un parcheggio sottostante gratuito.