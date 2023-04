Nella piazzetta accanto al parco giochi compare una grossa svastica nera A Colli, frazione di Monte San Giovanni Campano, provincia di Frosinone, è comparsa una grossa svastica al centro di una piazzetta. Indagini in corso.

A cura di Enrico Tata

A Colli, frazione di Monte San Giovanni Campano, provincia di Frosinone, è comparsa una grossa svastica al centro di una piazzetta. Qualcuno ha divelto i tappetini neri in gomma che erano stati sistemati come protezione per alcuni giochi per bambini e li ha messi in modo da comporre il simbolo nazista. Il disegno è stato scoperto dai carabinieri questa mattina e subito segnalato al sindaco Emiliano Cinelli.

Stando a quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto tra la mezzanotte e le prime ore del mattino. Sicuramente fino alle 24 tutto era in ordine, poiché a quell'ora i fedeli sono usciti dalla chiesa al termine della messa di Pasqua e non hanno notato nulla di strano.

I carabinieri intanto stanno indagando per danneggiamento della cosa pubblica e stanno cercando in tutti modi di rintracciare gli autori del gesto che, stando a quanto si apprende, potrebbero anche essere alcuni ragazzini. Il primo cittadino, per esempio, si è detto certo che si sia trattato "una bravata compiuta da un gruppo di ragazzi durante la notte e non un gesto politico". Purtroppo non arriverà alcun aiuto dai filmati delle telecamere di sicurezza, perché in zona non è presente alcun impianto di videosorveglianza.

A Monte San Giovanni Campano, paesino di 13mila anime, non è mai stato registrato alcun episodio di estremismo politico negli ultimi anni e anzi il comune, ha ricordato il sindaco, è stato decorato con la medaglia di bronzo al merito civile per alcuni episodi della II Guerra Mondiale. Nel paese, infatti, c'era un distaccamento tedesco e il 40 per cento delle abitazioni venne distrutto dai bombardamenti.