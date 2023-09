Nel Lazio aumentano i contratti di lavoro, ma soltanto quelli precari Rispetto al primo semestre del 2022, fa notare la Cgil di Roma e del Lazio, i primi sei mesi del 2023 fanno registrare nel Lazio un saldo complessivamente positivo tra attivazioni e cessazioni di contratti. Ma l’aumento è determinato solamente dai contratti a tempo determinato.

A cura di Enrico Tata

Più contratti di lavoro, ma soltanto quelli precari. Rispetto al primo semestre del 2022, i primi sei mesi del 2023 fanno registrare nel Lazio un saldo complessivamente positivo tra attivazioni e cessazioni di contratti. Ma l'aumento è determinato solamente dai contratti a tempo determinato, mentre si registra una contrazione per quanto riguarda il tempo determinato.

Secondo la Cgil di Roma e del Lazio, che si basa sugli ultimi dati dell’Osservatorio sul Precariato dell’INPS, si assiste nella regione della Capitale "ad una riduzione del numero di contratti a tempo indeterminato del 10,6% e alla cessazione di oltre 222 mila contratti a tempo determinato in soli 6 mesi. Il part time continua ad essere applicato in un contratto su tre e principalmente alle donne. Confrontando i dati sulle tipologie contrattuali delle assunzioni del primo semestre 2023 e del primo semestre 2014 si denota uno scivolamento complessivo verso la precarietà per tutte le classi di età".

Come si vede nei grafici elaborati dalla Cgil il saldo tra attivazioni e cessazioni di contratti di lavoro per i primi 6 mesi del 2023 è positivo, con un più 80.702 contratti, Come detto, però, ad aumentare sono soltanto le forme di lavoro precario. Non solo: da gennaio a giugno si sono persi oltre 8 mila contratti a tempo indeterminato (-10,6%) ma più di 222 mila contratti a tempo determinato sono cessati nell’arco del semestre.

Sulla ragione delle cessazioni, fa notare la Cgil che in questi giorni ha organizzato in piazza Vittorio Emanuele II la festa del tesseramento, "le dimissioni volontarie pesano il 24%, un dato che cambia notevolmente a seconda della tipologia contrattuale, nei tempi indeterminati e negli apprendistati supera il 60% dei casi, mentre nei contratti precari la causa predominante è la scadenza naturale del contratto".

Per il sindacato "serve l’impegno di tutte le istituzioni per un’inversione di tendenza per non condannare la Capitale e il Lazio ad essere aree del Paese sempre più povere ed esauste dal punto di vista produttivo".