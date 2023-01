Musei gratis a Roma il 1 gennaio 2023: l’elenco completo e tutti gli eventi per Capodanno Domenica al Museo e Roma Capodarte: la capitale accoglie il 2023 con tanti eventi culturali per grandi e piccini su tutto il territorio.

"Il Ratto di Proserpina" di Gian Lorenzo Bernini in 1621, alla Galleria Borghese.

Come ogni anno, anche il 2023 inizia con il pieno di cultura: domenica primo gennaio, oltre ai musei aperti gratuitamente nella capitale, è stata organizzata la seconda edizione di Capodarte, con eventi diffusi su tutto il territorio della capitale con spettacoli, incontri letterari e visite guidate per tutta la capitale. Molte attività e laboratori anche per grandi e piccini fino alla sera.

Domenica al Museo il 1 gennaio a Roma: l'elenco dei siti da visitare gratis

Come ogni mese, torna la Domenica al Museo: l'occasione di visitare musei e siti archeologici gratuitamente grazie sia alle disposizioni del ministero della Cultura che a quelle dei musei della rete civica romana. Sono tantissimi i luoghi che oggi aprono le loro porte a visitatori e visitatrici per portarli a conoscere ed esplorare arte e passato senza spendere neppure per il biglietto d'ingresso.

Il ministero della Cultura apre le porte di molti luoghi della cultura in tutto il territorio nazionale: come riportato dal sito, dove basta cercare la proprio regione per scoprire l'elenco di tutti i siti aperti gratuitamente, oltre ai 6 siti di Frosinone, ai 4 di Latina e ai 13 in provincia di Viterbo, sono a disposizione dei cittadini e delle cittadine quasi 50 siti in tutto il territorio della provincia romana. I luoghi a Roma che hanno scelto di aderire all'iniziativa sono:

Arco di Malborghetto;

Drugstore Museum e Circuito Necropoli Portuense;

Galleria Borghese (nella foto in apertura);

Galleria Spada;

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Museo centrale del Risorgimento;

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Museo nazionale del Palazzo di Venezia;

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Vittoriano;

Museo Aristaios a Roma;

Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX a Roma;

Museo delle Civiltà a Roma;

Museo delle navi romane di Nemi;

Museo Giacomo Manzù ad Ardea;

Museo Hendrik Christian Andersen a Roma;

Museo nazionale degli strumenti musicali a Roma;

Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo a Roma;

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia;

Museo nazionale romano – Crypta Balbi;

Museo nazionale romano – Palazzo Altemps;

Museo nazionale romano – Palazzo Massimo;

Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano;

Pantheon;

Parco archeologica di Ostia antica – Castello Giulio II;

Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio;

Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino;

Parco archeologico dell'Appia antica – Mausoleo di Cecilia Metella e Chiesa di San Nicola;

Parco archeologico dell'Appia antica – Antiquarium di Lucrezia Romana;

Parco archeologico dell'Appia antica – Basilica di San Cesareo de Appia;

Parco archeologico dell'Appia antica – Parco delle Tombe della via Latina e Basilica di Santo Stefano;

Parco archeologico dell'Appia antica – Villa dei Quintili e Santa Maria Nova, Villa di Capo di Bove;

Parco archeologico di Ostia antica – Area archeologica di Ostia antica;

Terme di Caracalla;

Villa di Livia Villa Adriana a Tivoli.

Gli altri siti nelle vicinanze della capitale, invece, sono:

Abbazia Greca di San Nilo a Grottaferrata;

Antiquarium e Area archeologica di Lucus Feroniae a Capena;

Monastero di San Benedetto Sacro Speco e Monastero di Santa Scolastica a Subiaco;

Museo archeologico nazionale di Civitavecchia a Civitavecchia;

Museo archeologico nazionale Prenestino, Santuario della Fortuna Primigenia e Complesso degli edifici del foro di Praeneste a Palestrina;

Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia – Museo nazionale archeologico Cerite e Necropoli della Banditaccia a Cerveteri;

Parco archeologico di Ostia antica – Complesso degli antichi Porti di Claudio e Traiano, Museo delle navi e Necropoli di Porto – Isola Sacra a Fiumicino;

Terme Taurine o di Traiano a Civitavecchia;

Villa Adriana e Villa d'Este – Area archeologica di Villa Adriana, Santuario di Ercole Vincitore e la Villa Adriana e Villa d'Este – Villa d'Este a Tivoli (in foto);

Villa di Orazio a Licenza.

Restano visitabili gratuitamente anche tutti i musei della rete dei Musei in Comune, come ogni prima domenica del mese:

Musei Capitolini;

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali;

Museo dell’Ara Pacis;

Centrale Montemartini;

Museo di Roma;

Museo di Roma in Trastevere;

Galleria d’Arte Moderna;

Musei di Villa Torlonia;

Museo Civico di Zoologia;

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco;

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese;

Museo Napoleonico;

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese;

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina;

Museo di Casal de’ Pazzi;

Museo delle Mura;

Serra Moresca di Villa Torlonia (in foto);

Villa di Massenzio.

Fanno eccezione, però, alcune mostre che non partecipano alla rassegna e che richiedono il pagamento del biglietto di ingresso come quella su Lucio Dalla. Anche se il tempo passa al Museo dell'Ara Pacis; Roma Medievale al Museo di Roma a Palazzo Braschi e la visita immersiva del Circo Massimo.

La Serra Moresca è nascosta dentro Villa Torlonia ed è uno dei musei civici di Roma.

Roma Capodarte 2023 nei musei: le iniziative speciali per Capodanno

In alcuni musei civici, inoltre, in occasione del Roma Capodarte, sono organizzate visite guidate e attività a ingresso libero, ma fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria. Fra queste, la visita del sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce ai Musei Capitolini (ore 17.00) e quella di Marco Lodoli al Museo di Roma in Trastevere (ore 17.00), l’incontro con Alfonso Giancotti nell’Auditorium dell’Ara Pacis (ore 18.00), la visita al Casino Nobile di Villa Torlonia con Isabella Insolvibile (alle 16.00 e alle 17.00) e il commento alla mostra Pasolini pittore con Stefano Chiodi alla Galleria d’Arte Moderna (ore 16.30).

Aprono le loro porte grazie all'iniziativa di Capodarte, giunto alla seconda edizione, anche il Planetario di Roma, dalle 11 alle 19.30 e gli spazi dell’Azienda Speciale Palaexpo, cioè il Palazzo delle Esposizioni (in foto) e Mattatoio, dalle 16.00 alle 20.00 e il MACRO, dalle 16.00 alle 19.00.

Dalla pagina Facebook "Palazzo delle Esposizioni"

Gli eventi culturali il 1 gennaio con Roma Capodarte 2023

Appuntamento per il secondo anno consecutivo con la Roma Capodarte, giunto alla sua seconda edizione: la rassegna prevede una serie di eventi diffusi su tutto il territorio della capitale. Si parte alle ore 11 del mattino e si finisce in serata: sono più di 70 gli appuntamenti culturali dedicati a grandi e piccini. Oltre alle iniziative nei musei, che abbiamo anticipato, gli appuntamenti organizzati da Capodarte sono dedicati alla musica, al cinema e ai più piccoli.

Iniziative gratuite anche nelle Biblioteche di Roma dove sono ospitate musica, reading, performance, laboratori e mostre in programma dalle 16 alle 19, molti dei quali dedicati a Italo Calvino del quale, nel 2023, si celebra il centenario dalla nascita. Fino al 6 gennaio, inoltre, sono presenti con tre stand in piazza Navona dove propongono spettacoli di burattini, letture, laboratori e giochi di ruolo.

Attorno alla figura di Italo Calvino, in particolare alle sue città invisibili, ruota anche il programma della Casa del Cinema, dove alle 18.30 viene proiettato Quattordici giorni di Ivan Cotroneo con Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi (in foto), presenti in sala insieme al regista. Si parte alla stessa ora (ma si conclude verso le 20) al Nuovo Cinema Aquila dove va in scena l'incontro spettacolo Diamo i numeri durante il quale sono presentati, con trailer, i film della stagione cinematografica 2022/2023 con Fabio Meloni e il giovane attore Giulio Mezza che si esibisce con un lavoro di Jonathan Swift. I visitatori qui possono mettersi anche in gioco con un quiz su Il Cinema di ieri oggi e domani.

Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi protagonisti di Quattordici giorni di Ivan Cotroneo proiettato alla Casa del Cinema alle 18.30 di Capodanno.

Eventi anche all'Eur, dove dalle 18 alle 23 sulla facciata della Basilica dei Santi Pietro e Paolo viene propiettata la video opera Life!, a cura dell'IX Municipio, a cura di Francesco Mazzei e Giuliano Gasparotti con accompagnamenti musicali di Furio Valitutti

Per concludere gli appuntamenti riservati alle famiglie e ai più piccoli, a partire da quelli organizzati al Macro per la rassegna MACRO in famiglia, con visite animati e laborati per tutte le età o negli spazi della Pelanda al Mattatoio dove la Fondazione Romaeuropa propone dalle 15.00 alle 19.00 Circo città, playground per bambini e famiglie con 4 proposte artistiche ispirate a Le città invisibili di Italo Calvino. Laboratori dalle 16 alle 17.45 anche al Palazzo delle Esposizioni, al Museo Civico di Zoologia alle 14.30 e ore 16.30 e nelle Biblioteche di Roma dalle 16.00 alle 19.00. Programmazione gratuita per famiglie anche al Planetario, dove grandi e piccini possono compiere un vero e proprio viaggio fra le stelle e i pianeti insieme al Dottor Stellarium, a partire dalle ore 11.