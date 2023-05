Muore in un incidente in viale Adriatico, l’appello del figlio Yvan: “Cerchiamo testimoni” Fanpage.it ha parlato con il figlio di Monique Aldeguer, la donna morta in un incidente stradale in viale Adriatico, che cerca testimoni. “Non capiamo come sia accaduto”.

A cura di Alessia Rabbai

Monique Aldeguer

Monique Aldeguer, una donna di settantacinque anni di origini algerine, è morta in un incidente stradale in viale Adriatico in zona Montesacro a Roma. I famigliari cercano testimoni che abbiano visto cos'è accaduto. Il sinistro risale alla serata dello scorso giovedì 27 aprile. A lanciare l'appello, condiviso sui social network è stato uno dei suoi figli, Yvan, che ha scritto un post nei gruppi di quartiere: "Stiamo cercando testimoni dell'incidente avvenuto il 27 aprile alle ore 22.30 in viale Adriatico all'altezza del civico 173 dove mia mamma ha perso la vita. Anche chi fosse arrivato appena successo". Il pubblico ministero ha fatto eseguire l'autopsia sulla salma della donna. I funerali verranno celebrati alle ore 11 di venerdì 5 maggio nella parrocchia di San Achille di via Gaspara Stampa.

"Siamo disperati, cerchiamo risposte"

Fanpage.it ha raggiunto telefonicamente il figlio di Monique: "Siamo disperati, cerchiamo delle risposte, perché non riusciamo a farci una ragione su come sia potuta accadere una cosa del genere – spiega Yvan – mia madre non correva con l'auto e di solito non guidava mai". Dai risultati dell'autopsia svolta all'Istituto di Medicina Legale dell'Università La Sapienza di Roma, è emerso che le gravi lesioni e i traumi riportati dalla donna sono compatibili con l'impatto.

"Non si capisce però cosa le sia successo prima" continua il figlio. Monique e suo marito quando sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa erano stati a cena fuori e stavano rientrando. Poi l'impatto fatale. Escluso l'attraversamento stradale di animali, come l'ipotesi che la conducente si sia distratta con lo smartphone perché, spiega suo figlio "lo aveva dimenticato a casa".

L'incidente in cui è morta Monique Aldeguer

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore 22.30, Monique era alla guida della sua auto, una Bmw X3, quando improvvisamente per cause non note e ancora in corso d'accertamento ha sterzato bruscamente a sinistra, invadendo la carreggiata di marcia opposta lungo la quale fortunatamente non transitava nessuno, ed è finita contro un palo. Al posto del passeggero era seduto suo marito. L'ipotesi è che a farla sbandare sia stato un malore improvviso.

A svolgere i rilievi scientifici del sinistro sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, ai quali non risultano coinvolti altri veicoli. Esclusa dunque anche la pista del pirata della strada. Fatale l'impatto per la donna, nonostante i tentativi di suo marito medico, che ha cercato di rianimarla, praticandole il massaggio cardiocircolatorio. L'ambulanza è arrivata subito, grazie al dispositivo per le emergenze che si attiva automaticamente in caso di incidente, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.