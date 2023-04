Perde il controllo dell’automobile e si schianta contro palo e un autobus: morta una 75enne Una donna ha perso la vita dopo essersi schiantata con la sua automobile contro un palo lungo viale Adriatico, illeso il marito che era seduto al suo fianco.

Stava procedendo alla guida della sua Bmw x3 lungo viale Adriatico, nel quartiere di Montesacro, nel quadrante a nord est della capitale, quando è uscita fuori strada. È accaduto nella serata di ieri, giovedì 27 aprile 2023, verso le ore 23.3o: la donna al volante, una cittadina algerina nata nel 1948, ha perso il controllo della propria auto. Non si esclude che a far perdere il controllo del mezzo alla 75enne possa essere stato un malore mentre si trovava al volante. Il veicolo ha continuato a procedere fino a quando, all'altezza del civico 173, poco prima dell'incrocio con viale Jonio, non ha trovato sulla sua strada un palo. Dopo il primo schianto, il suv ha terminato la sua corsa contro un autobus che stava percorrendo la strada in quel momento.

La donna alla guida è morta sul colpo: in automobile con lei si trovava anche il marito, che fortunatamente ha riportato soltanto qualche ferita lieve. Delle persone a bordo dell'autobus rimasto coinvolto, invece, nessuna persona ha riportato ferite. Per fare chiarezza su quanto avvenuto, sul caso sono state aperte le indagini.

L'arrivo dei soccorsi

A fermare la corsa dell'automobile su viale Adriatico, un palo e poi un bus che si sono trovati lungo il suo cammino. Subito dopo gli scontro, non appena allertati, sono arrivati i soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli operatori del personale sanitario del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna al volante. Per estrarre la donna alla guida dalle lamiere è stato richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco. Una volta portata all'esterno dell'abitacolo, la salma è stata trasportata presso l'istituto di Medicina Legale "La Sapienza" per accertamenti.

I rilievi degli agenti della Polizia Locale

Oltre a loro, presenti anche gli della polizia locale che hanno iniziato i primi rilievi sull'incidente: gli accertamenti da parte degli agenti sono ancora in corso. Continuano anche le verifiche per chiarire le cause dell'incidente: secondo le prime informazioni raccolte, come anticipato, l'incidente sarebbe stato causato da un malore della donna alla guida. A bordo del veicolo anche il marito della donna, ferito lievemente.