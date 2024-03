Cosa sappiamo dell’incidente ad Ardea in cui è morta una bimba di 7 anni Le automobili coinvolte nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio ad Ardea sono tre, due Mercedes e una Lancia. A causare lo scontro sarebbe stato il conducente 75enne di una Mercedes station wagon. Una bambina morta e otto feriti, è il bilancio dell’incidente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Una bambina di sette anni morta, la madre, lo zio e il cugino di dieci anni ricoverati in ospedale e altre quattro persone ferite. Questo il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio su via Pontina Vecchia ad Ardea.

Le automobili coinvolte nell'incidente sono tre, due Mercedes e una Lancia: stando a quanto si apprende, a bordo della Lancia Lybra c’era una famiglia composta da padre, madre e due bambini. A causare lo scontro sarebbe stato il conducente di una Mercedes station wagon, che prima si è scontrata frontalmente con la Lancia e poi è carambolata sull'altra corsia prendendo in pieno una Classe A guidata dalla mamma della vittima, una 31enne. A bordo c'erano anche il fratello della donna e il nipote di dieci anni.

Secondo le prime ricostruzioni, la Lancia proveniva da via della Pescarella. Quanto alla Classe A, al volante, come detto, c'era la mamma della piccola vittima con accanto il fratello. Sui sedili posteriori sedevano i due bambini, la piccola di sette anni, morta sul colpo in seguito allo schianto, e il cuginetto di dieci anni.

I feriti sarebbero otto in totale. Il 75enne a bordo della Mercedes sarebbe stato condotto all'ospedale Sant'Eugenio per i controlli del caso, mentre gli altri feriti sono stati accompagnati in codice giallo e verde al pronto soccorso del Nuovo ospedale dei Castelli ad Ariccia.

Cosa ha causato l'incidente? L'ipotesi più plausibile, per ora, è quella che il conducente della Mercedes abbia invaso l'opposta corsia di marcia, oppure abbia tentato un sorpasso azzardato, oppure ancora non abbia rispettato uno stop. Da accertare anche la velocità a cui procedevano le vetture. Tutte hanno riportato gravi danni in seguito all'impatto, cosa che fa pensare a una velocità molto elevata al momento dello schianto. Tutti e tre i conducenti saranno sottoposti ad alcol e drug test per fugare ogni dubbio.