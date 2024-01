Muore in moto dopo lo scontro con un camion: aveva 44 anni e si chiamava Gabriele De Propris Addio a Gabriele De Propris, la sesta vittima a perdere la vita nelle strade della capitale. L’uomo è morto in un incidente ieri mattina, aveva 44 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Aveva 44 anni ed è morto dopo lo schianto contro un camion mentre si trovava in sella alla sua moto. È successo nella tarda mattinata di ieri, martedì 10 gennaio 2023, nella zona nord est della capitale, a poca distanza dal casello di Guidonia Montecelio. A perdere la vita, dopo il violento impatto, il motociclista quarantaquattrenne Gabriele De Propris.

L'incidente a Guidonia: denunciato per omicidio stradale il camionista

Lo schianto è avvenuto poco dopo mezzogiorno su via di Casal Bianco, la strada che collega Guidonia Montecelio alla capitale. Il quarantaquattrenne si trovava in sella alla moto, una Yamaha X3, quando si è scontrato con un autocarro Iveco. Secondo quanto emerso dai rilievi, come riporta la Repubblica, il camionista avrebbe urtato la moto durante una manovra azzardata: si tratterebbe di un uomo di 60 anni di professione muratore che, a seguito dell'incidente, è stato trasportato al pronto soccorso di Colleferro in stato di shock.

Addio a Gabriele De Propris

Sul posto, non appena allertati, sono arrivati gli operatori del pronto soccorso: per cercare di salvare il motociclista è intervenuto anche l'elisoccorso. Invece per il quarantaquattrenne Gabriele De Propris non c'è stato niente da fare: è morto sul colpo e i soccorritori sono stati costretti a dichiararne il decesso. Originario di Tivoli, il quarantaquattrenne viveva a Guidonia: è la sesta vittima a perdere la vita nelle strade della capitale dall'inizio del 2024.

"Ciao Amico mio… voglio ricordarti così nella spensieratezza degli anni che furono", scrive uno dei suoi amici allegando una vecchia foto che li ritrae insieme. "Ho saputo solo ora, buon viaggio caro amico e collega". Fa loro eco un'altra: "Ci siamo dati appuntamento al parco mentre ero con mio figlio…anni di distanza dalle scorribande da ragazzini, erano passati forse più di 20 anni, eppure è stato come se ci fossimo salutati la sera prima per andare a cena a casa dopo un pomeriggio al lavoro".