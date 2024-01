Scontro fra scooter e camion a Guidonia: interviene l’elisoccorso, morto un centauro di 44 anni Si è schiantato contro un camion ed è morto: è quanto successo nella tarda mattinata di oggi ad un centauro di 44 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

È successo lungo la via di Casal Bianco, a circa un chilometro di distanza dal casello per Guidonia Montecelio, nel quadrante nord est della capitale. Uno scooter si è schiantato contro un autocarro nella tarda mattinata di oggi, martedì 9 gennaio 2023. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno, come riportato da il Messaggero. Per il centauro, un uomo di 44 anni, non c'è stato niente da fare: nonostante l'intervento dell'elisoccorso, è morto subito dopo il sinistro.

La dinamica dell'incidente

Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati gli agenti del servizio Sicurezza e infortunistica della polizia municipale che, non appena giunti sul posto, hanno iniziato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Non è ancora stata chiarita la dinamica dell'incidente né le eventuali responsabilità dello scontro. Secondo quanto emerso nelle ricostruzioni degli agenti, lo scooter stava viaggiando in direzione al momento dello scontro: si sarebbe ritrovato davanti a sé la fiancata sinistra del mezzo, poi lo scontro, davanti all'inizio di via Tor Mastorta.

Schianto fra moto e scooter, morto un 44enne

Sul posto, oltre agli agenti, anche gli operatori del personale sanitario del 118 e un elisoccorso, intervenuto non appena rese note le condizioni del motociclista. Per lui, però, non c'è stato niente da fare. Le lesioni riportate erano troppo gravi e i soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Aveva 44 anni. Il conducente del camion, invece, è stato trasferito sotto shock all'ospedale di Colleferro, dove sono state svolte le analisi di rito.