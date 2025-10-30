roma
Muore in corsia dopo sei ore al pronto soccorso di Cassino in attesa di una visita: disposta l’autopsia

Un uomo è morto mentre si trovava al pronto soccorso dell’ospedale di Cassino, dopo sei in corsia: la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo.
A cura di Beatrice Tominic
In corsia al pronto soccorso, così è morto dopo aver trascorso sei ore in attesa di una visita un uomo di 84 anni residente a Roccasecca. Era arrivato all'ospedale di Cassino con forti dolori al torace e all'addome, ma non è mai stato sottoposto alle cure e alle visite mediche. I familiari per quanto accaduto hanno sporto denuncia. La Procura di Cassino, con sostituto procuratore Andrea Corvino, ha disposto l'autopsia sul corpo dell'anziano e ha aperto le indagini: iscritti al registro degli indagati quattro persone fra medici e infermieri che si trovavano in turno al momento del decesso dell'ottantaquattrenne.

Da chiarire se ci siano state eventuali responsabilità o omissioni da parte del personale medico che possano aver contribuito al tragico evento. Soltanto la settimana scorsa, inoltre, un altro uomo anziano, stavolta il settantanovenne residente a Vallecorsa Sergio Ferracci ha perso la vita dopo essere stato dimesso dopo un'operazione a una spalla nel reparto Ortopedia.

Muore al pronto soccorso dopo sei ore in corsia: cosa è successo

I fatti risalgono allo scorso 25 ottobre e, come anticipato, sono avvenuti all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. L'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dai familiari per dei forti dolori all'addome al torace. Una volta entrato in ospedale sarebbe rimasto in corsia per circa sei ore, in barella, dove è morto prima ancora di ricevere una prima visita. Il figlio, come riportano le testate locali, avrebbe sollecitato i medici. Ma dopo queste sei ore ha perso la vita.

La famiglia sporge denuncia: quattro indagati

A fronte di quanto accaduto, la famiglia ha deciso di sporgere denuncia e la Procura ha aperto un'inchiesta, disponendo anche l'autopsia sul corpo dell'ottantaquattrenne per la giornata del prossimo 3 novembre. Spetta al perito il compito di stabilire le cause del decesso, accertare la presenza di omissioni o eventuali responsabilità a carico degli indagati. Fino a stamattina sembrava essere a carico di ignoti. Secondo quanto riportato dalla testata Leggo Cassino, invece, sono quattro fra i medici e gli infermieri del personale sanitario del Santa Scolastica indagati.

Il precedente: viene dimesso dopo un'operazione alla spalla e muore

Quello dell'ottantaquattrenne non è l'unico decesso connesso agli ospedali su cui sta indagando la Procura di Cassino. Appena due settimane fa un altro uomo anziano, il settantanovenne Sergio Ferracci, è morto dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Cassino, dove era stato sottoposto all'operazione a una spalla dopo una caduta. Anche sul suo decesso, avvenuto al pronto soccorso di Frosinone dove era arrivato in condizioni disperate, è stata aperta un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai familiari.

