Muore con centinaia di migliaia di euro in tasca: per gli investigatori non c’è nessun mistero L’uomo è morto la scorsa settimana all’ospedale Gemelli di Roma. In tasca aveva centinaia di migliaia di euro, oltre alle chiavi di tre auto di lusso.

A cura di Natascia Grbic

Foto di repertorio

La storia dell'anziano di ottant'anni nelle cui tasche è stato trovato un vero e proprio tesoro, ha destato molto scalpore e curiosità nei giorni scorsi. L'uomo, purtroppo deceduto a causa di un infarto, si è recato all'ospedale Gemelli di Roma con 12mila euro in contanti nelle tasche, oltre a quasi 300mila euro in assegni circolari e tre mazzi di chiavi rispettivamente di una Ferrari, di una Suzuki e di una Mercedes. Quando gli infermieri e i medici dell'ospedale hanno visto sgomenti che cosa aveva in tasca, hanno chiamato immediatamente gli agenti del commissariato Monte Mario, competente per il territorio. Adesso la palla passa al notaio come da prassi, che dovrà rintracciare gli eredi per la divisione del testamento: a quanto pare non c'è nessun erede diretto dato che l'uomo non era sposato e non aveva figli. Il procedimento, a quanto appreso da Fanpage.it, non sarà breve e ci vorrà un po' di tempo affinché le persone che hanno diritto al patrimonio siano rintracciate.

L'anziano era arrivato in ospedale con centinaia di migliaia di euro nelle tasche e le chiavi di tre diverse macchine di lusso. Un fatto singolare, che però non rappresenterebbe per le forze dell'ordine che indagano nessun mistero. Cosa abbia spinto l'80enne ad andare in ospedale con tutti quei soldi, non è dato sapere. Nessuno può rispondere a queste domande. La cosa più probabile è che si tratti semplicemente di una stranezza, un comportamento singolare tipico di alcune persone di una certa età. Raramente chi viene ricoverato in ospedale porta con sé effetti personali di valore: troppo spesso capita che si verifichino furti, approfittando dello stato di degenza dei pazienti. Fortunatamente il personale sanitario ha immediatamente allertato le forze dell'ordine una volta visti i soldi che l'80enne aveva in tasca, facendo in modo che non finissero nelle mani di qualche malintenzionato. Purtroppo, dato il triste epilogo della vicenda, l'80enne non potrà rientrarne in possesso. A quanto pare si trattava di un uomo che amava le macchine da corsa e che nella vita aveva accumulato un vero e proprio tesoretto. Nessun mistero quindi, nessun giallo. Solo l'ultimo gesto di un uomo che purtroppo ha perso la vita.