Muore al lavoro schiacciato dal trattore: si chiamava Francesco Mazzucco e aveva 21 anni Tragico incidente a Minturno, dove un ragazzo di 21 anni è stato schiacciato dal trattore su cui si trovava durante dei lavori al terreno di famiglia: si chiamava Francesco Mazzucco.

A cura di Beatrice Tominic

Il trattore ribaltato che ha provocato la morte di Francesco Mazzucco.

Si chiamava Francesco Mazzucco e aveva 21 anni il ragazzo schiacciato da un trattore a Minturno davanti agli occhi del padre, mentre stava lavorando in un terreno di famiglia alla manutenzione di un uliveto.

Il tragico incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, venerdì 28 giugno. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i carabinieri della stazione locale di Minturno e della Compagnia di Formia che hanno subito inviato un'informativa in Procura. Con loro anche i vigili del fuoco e il personale S.pre.s.a.l. dell'Asl, che si occupano della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

Cosa è successo: l'incidente nei campi

Si trovava nelle campagne di Pulcherini, dove si trova il terreno della sua famiglia. Mazzucco era a bordo del trattore, quando il mezzo agricolo si è ribaltato, schiacciandolo. Questo è quanto ricostruito sull'incidente. Ancora da scoprire, invece, le cause che hanno portato al ribaltamento del mezzo agricolo, forse una manovra azzardata.

Il padre di trovava con lui, a terra. Si è avvicinato al trattore ed ha immediatamente cercato di liberarlo dal peso del mezzo. Niente da fare però. Francesco Mazzucco è morto sul colpo. Vani anche i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del personale sanitario giunti sul posto: non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'addio a Francesco Mazzucco

Molti i messaggi arrivati da parte di persone che lo conoscevano e da residenti nella zona. Non ha tardato ad arrivare neppure la reazione del sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli: "Un'altra morte sul lavoro che ci lascia scoinvolti, attoniti e increduli per una giovane vita spezzata a soli ventuno anni – scrive in una nota sui social – La mia vicinanza alla sua famiglia e a tutta la comunità per questo dolore collettivo".