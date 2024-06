video suggerito

Grave incidente a Minturno, ragazzo di 21 anni muore schiacciato dal trattore Tragedia stamattina nelle campagne di Minturno, dove un 21enne è morto, schiacciato sotto ad un trattore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un ragazzo di ventuno anni è morto, schiacciato da un trattore. I drammatici fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, venerdì 28 giugno, nel territorio della provincia di Latina. La vittima del grave incidente è un giovane, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento per un grave incidente avvenuto in campagna a seguito del quale un ragazzo era rimasto ferito gravemente e le sue condizioni sembrano disperate, si è attivata la macchina dei soccorsi.

Il personale sanitario ricevuta la segnalazione è giunto sul luogo dell'accaduto a sirene spiegate, ha provato a rianimare il giovane, ma purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano, non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Sul posto è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Il mezzo agricolo lo ha schiacciato sotto al suo peso. Presenti per i rilievi di rito e gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto i carabinieri di competenza territoriale, che hanno inviato un'informativa alla Procura della Repubblica di Cassino.