Mourinho lascia la casa (castello) ai Parioli: dove andrà a vivere l’allenatore della Roma Josè Mourinho sta pensando di cambiare casa. Lascerà la sua villa ai Parioli, presa in affitto dall’ex calciatore della Roma, Alberto Aquilani.

A cura di Enrico Tata

La casa di Mourinho ai Parioli, Roma

L'As Roma ha subito precisato: si, è vero, Josè Mourinho sta pensando di cambiare casa, ma ciò non ha nulla a che fare con il suo futuro come allenatore della squadra giallorossa. Questa la nota inviata dalla società al quotidiano il Foglio, che ha pubblicato un articolo proprio sulla ricerca immobiliare del tecnico portoghese: "Sono in corso valutazioni da parte del mister, non c’è alcun nesso con il suo futuro prossimo. Ora ha una casa enorme che non vive: è normale che ne cerchi una più vicina a Trigoria".

Ma dove vive attualmente Mourinho? In un appartamento all'interno di una villa (un castello, in realtà) di proprietà di Alberto Aquilani, ex calciatore giallorosso, che si trova nel quartiere dei Parioli, per la precisione in largo dei Monti Parioli, un'altura del quartiere più chic di Roma che affaccia su villa Borghese, sul lungotevere e sul museo Etrusco di Villa Giulia.

Villa Carrega di Lucedio è stata realizzata da Giovanni Battista Milani nel 1912 per il principe Francesco Carrega di Lucedio. Il castello si sviluppa su cinque piani, con la facciata che domina valle Giulia che è dotata di logge e terrazze panoramiche. La grande loggia da cui si accede al giardino è ornata da colonne corinzie, come quelle che si trovano sulla torre quadrata all'angolo sinistro della costruzione. Nel 1955 è stata donata alla Congregazione delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù, che hanno trasformato in cappella in grande salone da ballo. Nel 2011 la villa è stata venduta a una società che l'ha trasformata in abitazioni iper lusso. L'interno è moderno, ma la facciata, definita di rilevante interesse storico, è ancora quella originale, poiché non ha potuto ricevere interventi di modifica.

Inizialmente Mourinho aveva pensato anche a Palazzo Taverna come sua abitazione, ma poi ha preferito l'abitazione che era di Aquilani. Il motivo è forse legato alla privacy, dato che Palazzo Taverna si trova nel cuore del centro storico della Capitale.

Ma adesso dove andrà a vivere l'allenatore giallorosso? Se la risposta della Roma fosse veritiera e i tifosi, quindi, non hanno niente da temere per il futuro del tecnico portoghese, è probabile che Mourinho stia cercando una casa più vicina a Trigoria, forse all'Eur, dove già hanno vissuto Totti e De Rossi. Del resto, Tra i Parioli e il campo d'allenamento di Trigoria la distanza è di circa 50 chilometri, di cui molti sul trafficatissimo Grande Raccordo Anulare. In secondo luogo, come si legge nella nota dell'As Roma, la casa dei Parioli è troppo grande per le reali esigenze di Mourinho.