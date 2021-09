La nuova casa di Mourinho a Roma: vivrà ai Parioli, in affitto da un ex giallorosso José Mourinho ha trovato casa a Roma e si trasferirà presto dopo i primi mesi in hotel. La nuova abitazione del neo-allenatore della giallorossa si trova nel quartiere Parioli, e appartiene ad un ex calciatore della formazione capitolina. Sarà il vicino di casa del presidente Dan Friedkin che abita nella stessa zona.

A cura di Marco Beltrami

La sua Roma vola e i tifosi lo hanno già eletto a nuovo idolo. José Mourinho si lega ulteriormente alla città eterna: vivrà infatti nella Capitale, nel quartiere Parioli. Il tecnico portoghese, che in passato durante la sua esperienza in Premier aveva scelto di risiedere a lungo in albergo, ha cambiato idea. Inizialmente infatti aveva scelto come nuovo domicilio Palazzo Taverna, mentre ora andrà ad abitare nella residenza di un ex calciatore della Roma proprio vicino al suo presidente Friedkin.

José Mourinho non vivrà dunque nella storica abitazione di Palazzo Taverna, a metà tra Piazza Navona e Castel Sant'Angelo, ma si trasferirà con sua moglie (i figli sono rimasti per ora in Inghilterra) ai Parioli. La nuova casa di Mou dopo il primo periodo romano vissuto in albergo, in stile moderno e quanto pare minimal, appartiene ad un ex calciatore della Roma, ovvero Alberto Aquilani. L'ex centrocampista ha vestito la maglia giallorossa sia nelle Giovanili che dal 2004 al 2009 (dopo l'esordio tra i professionisti del 2002-2003). Attualmente il classe 1984 romano doc guida la Fiorentina Primavera. Sarà lui dunque ad affittare l'abitazione a José Mourinho.

La nuova residenza dell'allenatore della Roma è collocata inoltre in un posto strategico, per così dire, visto che è vicina a quella del presidente Dan Friedkin. E chissà che con quest'ultimo non arrivino anche incontri informali, extra-campo. Nello stesso quartiere, che è distante da Trigoria ma non troppo dalle zone nevralgiche della città, c'è anche una vecchia conoscenza di Mourinho, ovvero quello che prima era un acerrimo rivale e poi è diventato un grande amico, come Claudio Ranieri.