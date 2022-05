Moto contro auto su via Tuscolana, morto centauro: la vittima è il personal trainer Davide Nataletti Davide Nataletti aveva 34 anni ed era un personal trainer molto conosciuto nella zona di Re di Roma. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Davide Nataletti il centauro 34enne morto ieri in un incidente stradale sulla Tuscolana. Personal trainer molto conosciuto e benvoluto nella capitale, soprattutto nella zona di Re di Roma, non ce l'ha fatta a sopravvivere allo scontro con la Ford Focus avvenuto all'incrocio con via Gela. La sua Honda Hornet è volata sull'asfalto, l'impatto col suolo non gli ha lasciato scampo. Davide è deceduto poco dopo il trasporto all'ospedale San Giovanni: nonostante l'intervento tempestivo dei medici il fisico non ha retto alla gravità delle ferite riportate nello scontro. Sotto shock ma illeso il conducente della Ford Focus con cui Davide Nataletti si è scontrato. Il 36enne è stato portato al Vannini per gli esami di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Nel caso il 36enne dovesse risultare positivo ai test, la sua posizione potrebbe aggravarsi.

Morto Davide Nataletti: l'incidente su via Tuscolana

L'incidente stradale è avvenuto alle 21.30 di giovedì 12 maggio. Davide Nataletti stava tornando a casa dopo una giornata passata in palestra, suo lavoro e passione. Viaggiava sulla Tuscolana in direzione fuori Roma quando si è scontrato con la Ford Focus guidata da un uomo di 36 anni, finendo a terra. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale che indagano sul caso, l'auto procedeva nell'opposta corsia di marcia rispetto all'Honda guidata da Davide. La dinamica del sinistro è ancora in corso di accertamento da parte dei caschi bianchi, che stanno vagliando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona. La speranza è che possano aver ripreso l'incidente e chiarire quanto accaduto.