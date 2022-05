Auto contro moto su via Tuscolana, centauro 34enne muore in ospedale L’uomo, sbalzato violentemente a terra all’altezza di via Gela, è morto poco dopo il ricovero all’ospedale San Giovanni.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di trentaquattro anni è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Roma alle 21.30, in via Tuscolana. Secondo le prime informazioni, il 34enne si è scontrato verso le 21.30 con una Ford Focus all'altezza di via Gela, ed è caduto a terra, impattando violentemente con l'asfalto. Le sue condizioni sono apparse da subito disperate: nonostante il tempestivo intervento del 118 e la corsa in ospedale a sirene spiegate, l'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo al San Giovanni. Il conducente della Ford è stato portato all'ospedale Vannini per gli accertamenti di rito, ed è stato sottoposto ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droghe. Esami che vengono svolti da prassi in caso di incidenti gravi come quello avvenuto ieri sera.

Auto contro moto sulla Tuscolana: indagano i vigili

Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, VII Gruppo Appio. Al momento la dinamica non è ancora chiara, i caschi bianchi stanno facendo le verifiche per capire di chi sia la responsabilità del sinistro. L'impatto tra i due mezzi è stato molto forte, il conducente della Honda è stato sbalzato giù dalla moto e non è riuscito a evitare lo scontro con la macchina, risultato per lui fatale. Subito sono stati chiamati i soccorsi, nell'angoscia di tutte le persone presenti che nulla hanno potuto per il 34enne, gravemente ferito. Quando l'ambulanza è partita verso l'ospedale, è nata la speranza che potesse farcela. Così non è stato, ed è morto poco dopo. Il conducente della Ford Focus, un uomo di 36 anni, rischia un'accusa di omicidio stradale.