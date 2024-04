video suggerito

Terribile scontro fra auto e moto sulla superstrada a Cassino: grave centauro, elitrasportato a Roma Schianto fra auto e moto lungo la superstrada Cassino-Sora, soccorso in eliambulanza e trasportato a Roma il centauro. Si trova in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Lo schianto e l'impatto violento, poi il volo d'emergenza verso l'ospedale a Roma, a bordo di un'eliambulanza. È successo nella mattinata di lunedì, lungo la superstrada che collega Cassino a Sora, in territorio di Cassino, nella zona di Sant'Elia Fiumerapido. L'incidente è avvenuto fra una utilitaria e una moto. In sella si trovava un uomo: trasferito a Roma con l'elisoccorso in codice rosso, è grave.

L'impatto fra l'automobile e la moto lungo la superstrada

Il terribile scontro si è verificato a metà della mattinata di oggi, lunedì 15 aprile 2024. A scontrarsi un'automobile e una moto all'altezza del chilometro 36. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. A scontrarsi, lungo la superstrada, un'automobile e una moto.

L'impatto è stato violentissimo e la moto è finita a terra, su un fianco, a pochi passi dal guard-rail che costeggia la strada. Ad avere la peggio è stato proprio il motociclista. Secondo quanto riportato da alcune testate locali, a trovarsi in sella alla motocicletta sarebbe stato un uomo di circa 60 anni residente nel comune vicino, Sant'Elia Fiumerapido.

Come sta il motociclista coinvolto nell'incidente

Subito dopo lo scontro sono stati allertati i soccorsi. Oltre agli agenti della polizia stradale di Cassino, arrivati immediatamente sul posto per i rilievi necessari, aprire le indagini e per gestire la viabilità, hanno raggiunto il luogo del sinistro anche gli operatori del personale sanitario del 118.

Sono loro che hanno subito valutato come critiche le ferite riportate dal centauro. Così per il motociclista è stato disposto il trasporto in elisoccorso verso la capitale, all'ospedale San Camillo che lo ha accolto in pronto soccorso con un codice rosso.