Morto lo scrittore Antonio Pennacchi, lutto cittadino a Latina: domani i funerali Si terranno domani alle 10.30 nella cattedrale di San Marco a Latina i funerali di Antonio Pennacchi, lo scrittore vincitore del Premio Strega con il libro ‘Canale Mussolini’. Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha proclamato il lutto cittadino. Si terrà invece oggi, dalle 15.30 alle 21.30, la camera ardente.

A cura di Natascia Grbic

Si svolgeranno domani i funerali di Antonio Pennacchi, lo scrittore vincitore del Premio Strega deceduto ieri a Latina a causa di un malore. Le esequie si terranno giovedì 5 agosto alle 10.30 nella cattedrale di San Marco a Latina. La camera ardente è stata invece allestita all'interno del Museo Civico Duilio Cambellotti, in Piazza San Marco e rimarrà aperta dalle 15.30 alle 21.30. Il Sindaco di Latina Damiano Coletta ha proclamato il lutto cittadino per domani, giovedì 5 agosto 2021, in concomitanza con i funerali di Antonio Pennacchi. "Una enorme perdita non solo per la città di Latina ma per tutto il Paese", ha commentato Damiano Coletta, sindaco di Latina. "I suoi racconti hanno reso il nostro territorio un luogo letterario, dalla Fondazione ai giorni nostri. È una vera e propria icona di Latina. Pennacchi appartiene al patrimonio della città e tutti i latinensi oggi gliene rendono giustamente merito. Porgo le più sentite condoglianze alla sua famiglia a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Latina".

Chi era lo scrittore Antonio Pennacchi

Classe 1950, Antonio Pennacchi è stato un grande appassionato di politica oltre che scrittore. Ha militato nel Msi, da cui poi è stato espulso perché contrario alla guerra in Vietnam, per poi passare al Psi, al gruppo marxista leninista di Servire il Popolo, al Psi, alla Cgil, alla Uil, al Pci. Entrato di nuovo in Cgil, è stato poi espulso da Sergio Cofferati nel 1983. Nel 1994, in un periodo in cui era in cassa integrazione (ha lavorato come operaio per trent'anni), ha preso la laurea in lettere, mentre nel 1995 è uscito ‘Mammut', il suo primo libro. Da lì continuerà a scrivere, fino a vincere nel 2010 il Premio Strega con ‘Canale Mussolini'. Da ‘Il fasciocomunista', altro libro di successo, è stato tratto il film ‘Mio fratello è figlio unico' con Elio Germano e Riccardo Scamarcio.

Morto Antonio Pennacchi: ha avuto un malore

Antonio Pennacchi è morto all'età di 71 anni. A quanto si apprende, l'uomo si trovava nella sua abitazione di Latina ed era la telefono con la moglie, quando improvvisamente ha smesso di rispondere. La donna ha capito che c'era qualcosa che non andava e ha dato subito l'allarme, comprendendo che il marito stava male. Subito sul posto sono giunti i soccorritori del 118, ma per Pennacchi non c'è stato nulla da fare. La causa della morte è stata un infarto.