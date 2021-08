È morto lo scrittore Antonio Pennacchi, aveva 71 anni È morto lo scrittore Antonio Pennacchi, aveva 71 anni. Dalle prime informazioni la causa del decesso sarebbe un malore che ha colpito lo scrittore mentre era nella sua abitazione di Latina. Si ipotizza un infarto: a dare l’allarme è stata la moglie. All’arrivo dei soccorsi purtroppo non c’è stato nulla da fare.

A cura di Giorgia Venturini

È morto lo scrittore Antonio Pennacchi, aveva 71 anni. Dalle prime informazioni la causa del decesso sarebbe un malore che ha colpito lo scrittore mentre era nella sua abitazione di Latina: Pennacchi si trovava al telefono quando la moglie si è accorta che non parlava più e c'era qualcosa che non andava. Così ha chiesto aiuto ma per lui purtroppo non c'era più nulla da fare. Si ipotizza si sia trattato di un infarto.